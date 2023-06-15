Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Внимательно ли вы следили за УПЛ 2022/23? Квиз
Сколько дали правильных ответов?
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Вчера, 14 июня, состоялись вторые матчи в стыках за право сыграть в Украинской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Знаете, кто из команд УПЛ сохранил прописку в элите отечественного футбола?
Эти и другие моменты УПЛ 2022/23 мы предлагаем освежить в памяти, пройдя наш квиз.
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