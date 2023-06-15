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Внимательно ли вы следили за УПЛ 2022/23? Квиз

Премьер-лига
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Внимательно ли вы следили за УПЛ 2022/23? Квиз

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 14 июня, состоялись вторые матчи в стыках за право сыграть в Украинской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Знаете, кто из команд УПЛ сохранил прописку в элите отечественного футбола?

Эти и другие моменты УПЛ 2022/23 мы предлагаем освежить в памяти, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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