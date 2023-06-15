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Стыковые матчи между УПЛ и Первой лигой сохранятся и в следующем сезоне, - СМИ

Премьер-лига
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Процесс обмена между лигами будет таким же, как и в минувшем сезоне

Стыковые матчи между УПЛ и Первой лигой сохранятся и в следующем сезоне, - СМИ

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

УПЛ и ПФЛ определились с обменом между УПЛ и Первой лигой в сезоне 2023/2024. Как сообщает Sport.ua, он останется таким же, как ив минувшем сезоне.

Это значит, что две худших команды УПЛ (15-е и 16-е места) вылетят в Первую лигу, их место займут два лучших клуба Первой лиги.

Читайте такжеУАФ начала процесс утверждения лицензирования клубов УПЛ на следующий сезон

Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в УПЛ, сыграют в переходных матчах с четвертой и третьей командами Первой лиги соответственно.

Окончательно эти договоренности будут утверждены на Конференции ПФЛ и Общем собрании клубов УПЛ, который состоятся 21 и 23 июня соответственно.

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В статье: ПФЛ Украинская Премьер-лига
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Источник:
sport.ua

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