СМИ: Клубы УПЛ близки к созданию единого телепула

Клубы Украинской Премьер-лиги близки к созданию так называемого единого телепула, сообщает SportBusiness.

Источник сообщает, что завтра (16 мая) представители 16 клубов соберутся на встречу, на которой должны уладить последние нюансы по телепулу.

Отмечается, что среди рабочих вариантов рассматривается возможность трансляции матчей команд УПЛ в сезоне-2023/24 на платформе Youtube.

Напомним, что в сезоне 2022-2023 годов вспыхнули разногласия, в результате чего внутренняя сделка с Setanta Sports была расторгнута.

Ранее сообщалось, что Setanta Sports предложила 6 миллионов евро за телеправа клубам УПЛ на сезон-2023/24, но те нацелены на создание собственного продукта – УПЛ-ТВ.