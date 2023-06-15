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СМИ: Клубы УПЛ близки к созданию единого телепула
В пятницу должны утрясти детали
scdnipro1.com.ua
Клубы
Источник сообщает, что завтра (16 мая) представители 16 клубов соберутся на встречу, на которой должны уладить последние нюансы по телепулу.
Отмечается, что среди рабочих вариантов рассматривается возможность трансляции матчей команд УПЛ в сезоне-2023/24 на платформе Youtube.
Напомним, что в сезоне 2022-2023 годов вспыхнули разногласия, в результате чего внутренняя сделка с Setanta Sports была расторгнута.
Ранее сообщалось, что Setanta Sports предложила 6 миллионов евро за телеправа клубам УПЛ на сезон-2023/24, но те нацелены на создание собственного продукта – УПЛ-ТВ.
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