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"Однозначно должно быть техническое поражение Зари": Президент УПЛ - о "деле Мишнева" в матче с Минаем

Премьер-лига
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Итоговая турнирная таблица УПЛ сезона-2022/23 пока еще не приобрела окончательный вид

"Однозначно должно быть техническое поражение Зари": Президент УПЛ - о "деле Мишнева" в матче с Минаем

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

30-го тура УПЛ "Минай" - "Заря" в составе команды гостей на замену вышел игрок, фамилия которого отсутствовала в стартовом протоколе. Напомним: речь идет о Дмитрии Мишневе, который на 76-й минуте заменил Сергея Булецу. В том поединке "Заря" победила 3:0, однако ей грозит техническое поражение.

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Учитывая, что только после вчерашних ответных матчей плей-офф финиш сезона-2022/23 можно официально считать завершенным, корреспондент UA-Футбол сегодня обратился к главе УПЛ Евгению Дикому с просьбой прокомментировать дальнейшую судьбу резонансного поединка.

Из его комментария стало ясно, что ситуация под контролем и спускать на тормоза "дело Мишнева" никто не собирается.

"Сейчас мы ждем решения Контрольно-дисциплинарного комитета, поэтому в турнирной таблице, которая размещена на сайте УПЛ, пока никаких изменений нет, - сказал Евгений Дикий. - На следующей неделе должно состояться заседание КДК, поэтому в соответствии с его решением при необходимости они и будут внесены. По Регламенту согласно дисциплинарным правилам лицо, которое не имело права участвовать в матче, однако это сделало, привело свою команду к техническому поражению. Однозначно: оно должно быть".

Следовательно, после внесенных изменений "Минай" займет в итоговой таблице 8-е место, а "Колос" и "Черноморец" опустятся соответственно на 9-е и 10-е.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай
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