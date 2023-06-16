Экс-игрок Шахтера Бэркэуан: Призовые за матчи с Динамо доходили до 35 000–40 000 долларов

Экс-игрок " Шахтера " и сборной Румынии Космин Бэркэуан поделился воспоминаниями о периоде в донецкой команде и рассказал о больших заработках в составе "горняков".

"В начале моего пребывания в "Шажтере" мне было совсем не по себе. Я не привык к таким большим деньгам, которые накапливались. Трудно внезапно справиться с такой ситуацией, чтобы она не портила обстановку.

При этом, честно говоря, меня даже не интересовала зарплата. Премии были базовыми, не менее 7000 долларов за матч. А с киевским "Динамо" они подскакивают до 35 000–40 000 долларов. Но затем эта начальная лихорадка денег проходит, после чего нормально себя откалибровать можно только на футболе.

Я никогда не придавал большого значения деньгам и мог совершать необдуманные поступки каждый день. Например, отдать 500 долларов нза шапку. Мы также арендовали частный самолет и отправились в Монако на 2-3 дня вместе со Стойканом и Рацем. Мы отдыхали, принимали ванны, после чего возвращались в Украину", - рассказал Бэркэуан.