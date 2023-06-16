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Экс-игрок Шахтера Бэркэуан: Призовые за матчи с Динамо доходили до 35 000–40 000 долларов
Румын вспомнил свой период в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "
"В начале моего пребывания в "Шажтере" мне было совсем не по себе. Я не привык к таким большим деньгам, которые накапливались. Трудно внезапно справиться с такой ситуацией, чтобы она не портила обстановку.
При этом, честно говоря, меня даже не интересовала зарплата. Премии были базовыми, не менее 7000 долларов за матч. А с киевским "Динамо" они подскакивают до 35 000–40 000 долларов. Но затем эта начальная лихорадка денег проходит, после чего нормально себя откалибровать можно только на футболе.
Я никогда не придавал большого значения деньгам и мог совершать необдуманные поступки каждый день. Например, отдать 500 долларов нза шапку. Мы также арендовали частный самолет и отправились в Монако на 2-3 дня вместе со Стойканом и Рацем. Мы отдыхали, принимали ванны, после чего возвращались в Украину", - рассказал Бэркэуан.
Напомним, что Бэркэуан защищал цвета "Шахтера" с 2004 по 2006 год. Провел 37 матчей, в которых отличился одним голом.
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