Кривбасс назвал лучшего игрока команды во втором круге УПЛ

Боснийский полузащитник Рифет Капич стал лучшим игроком "Кривбасса" по итогам второй половина сезона УПЛ. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

27-летний хавбек набрал наибольшее количество голосов от болельщиков - 53%. Второе место занял Андрей Клищук (17%), третье - Максим Задерака (11%).

На данную награду также претендовали Иван Дибанго (11%), Даниил Бескоровайный (5%) и Артур Микитишин - (3%).

В прошлом сезоне Капич принял участие в 23 матчах за криворожан, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. "Кривбасс" по итогам кампании-2022/23 занял 7-е место в турнирной таблице УПЛ.