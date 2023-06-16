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Кривбасс назвал лучшего игрока команды во втором круге УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Награда досталась легионеру

Кривбасс назвал лучшего игрока команды во втором круге УПЛ

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Боснийский полузащитник Рифет Капич стал лучшим игроком "Кривбасса" по итогам второй половина сезона УПЛ. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

27-летний хавбек набрал наибольшее количество голосов от болельщиков - 53%. Второе место занял Андрей Клищук (17%), третье - Максим Задерака (11%).

На данную награду также претендовали Иван Дибанго (11%), Даниил Бескоровайный (5%) и Артур Микитишин - (3%).

В прошлом сезоне Капич принял участие в 23 матчах за криворожан, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. "Кривбасс" по итогам кампании-2022/23 занял 7-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рифет Капич
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Источник:
fckryvbas.com

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