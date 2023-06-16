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Лавриненко: Если мы подпишем желаемых игроков - точно станем сильнее
Тренер очертил задачи команды на новый сезон
Фото: НК Верес
Украинский специалист Сергей Лавриненко дал первое интервью в качестве главного тренера "Вереса".
"Эмоции - переполняют. Понимаю, где я оказался. Насколько высокий уровень клуба. Но я готов работать и приносить пользу.
Я очень рано выехал из Кропивницкого. В четыре утра. Чтобы присутствовать на наблюдательном совете в Ровно. Впервые был на таком мероприятии.
Задача сейчас - удержать высокую планку, которую установил Юрий Вирт и его тренерский штаб. Понимаю болельщиков. Мне будет вдвое тяжелее, потому что люди постоянно будут сравнивать меня и предыдущего тренера. Мне нужно работать еще лучше. Надеюсь, все получится.
Нам нужно усиление. Есть договоренность с футболистами. Но решение будет за руководством клуба. Путь между приглашением и подписанием длинный. Но если сможем подписать желаемых футболистов - мы точно станем сильнее.
Конечно, хочется видеть атакующий стиль игры команды. Но все будет зависеть от состава команды. Надо защиту усиливать. Потому что команда много пропускала после простых ошибок.
Первый сезон - мы должны быть в топ-десятке. А мы знаем, что многие команды ставят очень амбициозные цели на сезон. Конкуренция будет еще выше", - рассказал Лавриненко.
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