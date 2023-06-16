Лавриненко: Если мы подпишем желаемых игроков - точно станем сильнее

Украинский специалист Сергей Лавриненко дал первое интервью в качестве главного тренера "Вереса".

"Эмоции - переполняют. Понимаю, где я оказался. Насколько высокий уровень клуба. Но я готов работать и приносить пользу.

Я очень рано выехал из Кропивницкого. В четыре утра. Чтобы присутствовать на наблюдательном совете в Ровно. Впервые был на таком мероприятии.

Задача сейчас - удержать высокую планку, которую установил Юрий Вирт и его тренерский штаб. Понимаю болельщиков. Мне будет вдвое тяжелее, потому что люди постоянно будут сравнивать меня и предыдущего тренера. Мне нужно работать еще лучше. Надеюсь, все получится.