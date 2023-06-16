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Металлист 1925 объявил планы на летние сборы

Премьер-лига
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Харьковчане выйдут из отпуска через 10 дней

Металлист 1925 объявил планы на летние сборы

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Футболисты "Металлиста 1925" выйдут из отпуска в понедельник, 26 июня. Именно в этот день команду ожидает медосмотр, а уже на следующий день начнется первый сбор в Счастливом.

Харьковчане будут работать в режиме двухразовых тренировок, а на 3-е июля запланирован товарищеский матч против СК "Чайка".

5-го июля "Металлист 1925" отправится на второй сбор в Винники, жить команда будет в отеле "City Inn", а тренировки будет проводить на стадионе имени Богдана Маркевича. Во время этого этапа подготовки команда сыграет несколько контрольных поединков, уже есть предварительные договоренности о матчах с "Агробизнесом" и "Рухом", 15-го и 21-го июля соответственно.

21-го июля команда вернется в Счастливое, где будет готовиться уже к старту чемпионата Украины. Напомним, проведение 1-го тура Премьер Лиги запланировано на 29-е июля.

В прошлом сезоне "Металлист 1925" финишировал на 12-й строчке в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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