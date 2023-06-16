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Шахтер в июле проведет выставочный матч с Аяксом и еще одним нидерландским клубом
Вероятно, свой летний сбор горняки будут проводить в Европе
ajax.nl
Донецкий "
Первый соперник – "Аякс", матч с которым запланирован на 18 июля, сообщает официальный сайт "аяксидов".
Двумя днями ранее, 16 июля, "Шахтер" сыграет с еще одним нидерландским клубом – "Дордрехте", который завершил нынешний сезон на 18-м месте во втором дивизионе чемпионата Нидерландов.
Также сообщается, что "горняки" ведут переговоры с еще одним любительским нидерландским клубом.
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Источник:Аякс
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