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Николини заявил об интересе Ромы к Бондаренко
Но задешево клуб продавать своих игроков не собирается
Фото: ФК Шахтер Донецк
Ассистент Дарио Срны в "
"Это нормально, что большие команды, как "Рома" в случае с Бондаренко, так и многие другие, нацелились на игроков "Шахтера". В июне 2022 года у нас не было команды, а в сентябре мы уже стартовали в Лиге чемпионов, где вскоре обыграли "Лейпциг" , сыграли вничью с "Реалом". Конечно, многим нравятся наши футболисты.
У Бондаренко отличная техника, он следит за пространством, умеет оценивать работу оппонента, имеет навыки реализации моментов и физическую форму, которая позволяет ему хорошо действовать с места.
Он очень важный игрок, но я не думаю, что кто-то купит его сейчас, в том числе полагая, что нам нужны деньги. Мне даже сложно составить цену на него. Я даже не про цифры, а о том, что футболисты, за которых платят по 60-70 миллионов евро, потом не могут связать двух передач. Но в то же время есть ребята, которые три года в Лиге чемпионов, которые едут на "Бернабеу", чтобы сыграть отличную игру, и мы оцениваем их лишь в 15-20 миллионов? Сейчас "Шахтер" хочет построить конкурентоспособную команду", - заявил Николини.
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