Николини заявил об интересе Ромы к Бондаренко

Ассистент Дарио Срны в " Шахтере " Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал о том, что римская "Рома" и ряд других европейских клубов проявляют интерес к 22-летнему хавбеку "горняков" Артему Бондаренко. Николини также подчеркнул, что дончане оценивают своего воспитанника более чем в 15-20 миллионов евро.

"Это нормально, что большие команды, как "Рома" в случае с Бондаренко, так и многие другие, нацелились на игроков "Шахтера". В июне 2022 года у нас не было команды, а в сентябре мы уже стартовали в Лиге чемпионов, где вскоре обыграли "Лейпциг" , сыграли вничью с "Реалом". Конечно, многим нравятся наши футболисты.

У Бондаренко отличная техника, он следит за пространством, умеет оценивать работу оппонента, имеет навыки реализации моментов и физическую форму, которая позволяет ему хорошо действовать с места.

Он очень важный игрок, но я не думаю, что кто-то купит его сейчас, в том числе полагая, что нам нужны деньги. Мне даже сложно составить цену на него. Я даже не про цифры, а о том, что футболисты, за которых платят по 60-70 миллионов евро, потом не могут связать двух передач. Но в то же время есть ребята, которые три года в Лиге чемпионов, которые едут на "Бернабеу", чтобы сыграть отличную игру, и мы оцениваем их лишь в 15-20 миллионов? Сейчас "Шахтер" хочет построить конкурентоспособную команду", - заявил Николини.