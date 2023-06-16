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Металлист 1925 объявил планы на летнее межсезонье

Премьер-лига
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Команда будет готовится к новому сезону в Украине

Металлист 1925 объявил планы на летнее межсезонье

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" огласил планы на летнее межсезонье.

Старт подготовки к новому сезону намечен на понедельник, 26 июня - именно в этот день команду ожидает медосмотр, а уже на следующий день начнется первый сбор в Счастливом.

Команда будет работать в режиме двукратных тренировок, а на 3 июля запланирован товарищеский матч против СК "Чайка".

5-го июля "Металлист 1925" отправится на второй сбор в Винники, где команда будет тренироваться на стадионе имени Богдана Маркевича. Во время этого этапа подготовки харьковчане сыграют несколько контрольных поединков, уже есть предварительные договоренности о матчах с "Агробизнесом" и "Рухом", 15 и 21 июля соответственно.

21 июля команда вернется в Счастливое, где будет готовиться уже к старту чемпионата Украины. Напомним, проведение 1-го тура Премьер Лиги запланировано на 29 июля.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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