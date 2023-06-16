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Проект УПЛ-ТВ: Платная форма на YouTube с возможнай ценой подписки – от 50 до150 грн в месяц

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Новая попытка создать единый телепул

Проект УПЛ-ТВ: Платная форма на YouTube с возможнай ценой подписки – от 50 до150 грн в месяц

Олександр Приходько

Новина українською

Клубы УПЛ близки к согласованию новой модели единого телепула, сообщает KDK,

Как сообщает источник, УПЛ возьмет на себя расходы по продакшну трансляций и запустит свой ютуб-канал, где будет показывать все матчи, но в платном доступе.

Цена еще согласовывается, и пока что предполагается, что она будет в диапазоне 50–150 грн в месяц. При этом часть матчей (25-50%) будет транслироваться в открытом доступе.

Также отмечается, что телеправа не будут замыкаться только на ютуб-канале УПЛ. Любая ОТТ-платформа сможет взять весь пакет матчей УПЛ и тоже показывать их за отдельную плату не по общей подписке. При этом платформа заплатит УПЛ не фиксированную сумму, как это было с Сетантой, а примет определенный процент с доходов.

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В статье: Украинская Премьер-лига телепул
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Источник:
KDK

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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
17.06.2023 в 00:34
Не хочется никого обидеть. Но как то это выглядит когда продают старенький "запорожец"а хотят выручить за него деньги как за новый фольцваген. Они не понимают что что бы что продать нужно чтобы человек захотел его купить.
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+1
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Navudo
17.06.2023 в 00:17
в смислі "нової"??? а що була "стара"
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0
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