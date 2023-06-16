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Проект УПЛ-ТВ: Платная форма на YouTube с возможная ценой подписки – от 50 до150 грн в месяц
Новая попытка создать единый телепул
Олександр Приходько
Клубы
Как сообщает источник, УПЛ возьмет на себя расходы по продакшну трансляций и запустит свой ютуб-канал, где будет показывать все матчи, но в платном доступе.
Цена еще согласовывается, и пока что предполагается, что она будет в диапазоне 50–150 грн в месяц. При этом часть матчей (25-50%) будет транслироваться в открытом доступе.
Также отмечается, что телеправа не будут замыкаться только на ютуб-канале УПЛ. Любая ОТТ-платформа сможет взять весь пакет матчей УПЛ и тоже показывать их за отдельную плату не по общей подписке. При этом платформа заплатит УПЛ не фиксированную сумму, как это было с Сетантой, а примет определенный процент с доходов.
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