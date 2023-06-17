Палкин: В начале войны ФИФА не связалась с пострадавшей от конфликта стороной и приняла решение в своем углу

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью французскому изданию L'Equipe подверг критике ФИФА за односторонний характер принятия Annex 7.

- Согласовывала ли ФИФА с вами правило, позволяющее иностранным игрокам покидать Украину, не нарушая собственные контракты?

– Это самая большая проблема, как я всегда и говорил. ФИФА не связалась с пострадавшей от конфликта стороной и приняла решение в своем углу. Когда началась война, мы пытались связаться с ФИФА и его юридическим отделом.

Я хотел сесть и поговорить с ними. Когда наши иностранные игроки уезжали, у нас не было никаких проблем ни с ними, ни с их агентами.

Мы были в процессе завершения двух трансферов, когда решение было принято ФИФА. У нас было согласие всех сторон, и мне потребовалось всего несколько недель, чтобы согласовать все дела.

Когда мы начали переговоры с клубами и агентами, никто не верил, что ФИФА введет это правило. Оно вмешалось в нашу экосистему, – сказал Палкин.