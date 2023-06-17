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Грозный: Я предлагал рассмотреть вариант проведения первой части сезона 2022/2023 в Польше

Премьер-лига
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(1 голосов)

Такое решение не было принято

Грозный: Я предлагал рассмотреть вариант проведения первой части сезона 2022/2023 в Польше

Новина українською

Украинский тренер Вячеслав Грозный считает, что первая часть сезона УПЛ 2022/23 должна была проводиться в Польше.

"Стоит сказать, что футбол в Украине проходит в экстремальных условиях еще с сезона 2013/2014 годов. Коронавирус, война. Сравнивать тот футбол, до войны и пандемии, когда были высококачественные легионеры в УПЛ и совершенно другая экономическая ситуация в стране в целом с нынешними реалиями, нецелесообразно.

Лично я неоднократно предлагал рассмотреть вариант проведения первой части сезона 2022/2023 годов УПЛ за пределами Украины. В Польше. Это дало бы возможность клубам сохранить легионеров. В первую очередь для матчей в еврокубках. Наши команды все равно не имели права играть в Украине. Потому и их переезд в Польшу был бы логичным. Там сейчас много украинцев, они ходили бы на стадионы, поддерживали команды.

К тому же переезд в Польшу, скорее всего, означал бы иностранный арбитраж. Искоренили бы при этом коррупцию по украинскому футболу во всех звеньях. У Польши хорошие условия для учебно-тренировочного процесса, и это также способствовало бы прогрессу наших команд и футболистов", - сказал Грозный.

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В статье: Польша Вячеслав Грозный УПЛ война с россией
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Источник:
SportNews

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
17.06.2023 в 13:27
А не поїхали б ви всі (власники-урки, футболісти-каца.пісти, тренери-рішали з жінками-губатимишльондрами) з України в Антарктиду навічно. Тоді в Україні з'явився б реальний Футбол.
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