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Защитник Кривбасса впервые получил вызов в сборную Камеруна

Премьер-лига
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Пока только на молодежном уровне

Защитник Кривбасса впервые получил вызов в сборную Камеруна

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

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Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго получил вызов в сборную Камеруна U-23. Для 21-летнего футболиста это может стать дебютом на международной арене.

На данный момент сборная Камеруна U-23 планирует проведение учебно-тренировочного сбора на территории Марокко.

Как известно, защитник присоединится к "Кривбассу" уже после того, как подопечные Юрия Вернидуба соберутся в Кривом Роге, где начнут подготовку к новому сезону.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Национальная сборная Камеруна
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