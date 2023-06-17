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Защитник Кривбасса впервые получил вызов в сборную Камеруна
Пока только на молодежном уровне
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго получил вызов в сборную Камеруна U-23. Для 21-летнего футболиста это может стать дебютом на международной арене.
На данный момент сборная Камеруна U-23 планирует проведение учебно-тренировочного сбора на территории Марокко.
Как известно, защитник присоединится к "Кривбассу" уже после того, как подопечные Юрия Вернидуба соберутся в Кривом Роге, где начнут подготовку к новому сезону.
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Источник:Сайт ФК "Кривбасс"
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