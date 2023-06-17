Защитник Кривбасса впервые получил вызов в сборную Камеруна

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго получил вызов в сборную Камеруна U-23. Для 21-летнего футболиста это может стать дебютом на международной арене.

На данный момент сборная Камеруна U-23 планирует проведение учебно-тренировочного сбора на территории Марокко.

Как известно, защитник присоединится к "Кривбассу" уже после того, как подопечные Юрия Вернидуба соберутся в Кривом Роге, где начнут подготовку к новому сезону.