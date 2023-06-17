Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщики Шахтера выбрали лучшего игрока сезона 2022/2023
Лидер опередил своего ближайшего преследователя на небольшое количество голосов
Фото: shakhtar.com
"Шахтер" провел опрос среди болельщиков, с помощью которого выбрал лучшего игрока сезона 2022/2023 гг. среди своих футболистов.
Им стал 20-летний полузащитник Георгий Судаков. Именно за него проголосовало больше всего болельщиков (6 533).
???? Представляємо MVP «Шахтаря» в сезоні-2022/23! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 17, 2023
???? Уболівальники зробили вибір ???? Вітаємо Георгія Судакова! ????????#Shakhtar #Україна https://t.co/QE09iybbsy pic.twitter.com/FoRtM2rkKU
Не на большое количество голосов уступил Анатолий Трубин (6301), дальше идут Тарас Степаненко (3 108) и Артем Бондаренко (1 639).
Всего в голосовании приняло участие 17 581 респондент.
В минувшем сезоне Судаков провел 39 матчей во всех турнирах в составе “горняков”. На его счету 15 результативных действий (пять голов + 10 ассистов). Отметим, что впервые в своей карьере Георгий завоевал титул – чемпионство Украины.
Популярное сейчас
- Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины и обошел сразу двух легенд
- После гола Забарного команда поверила, что мы можем победить, - Ребров
- Минус еще один вертолет и 670 человек. Генштаб обновил потери россиян на войне
- Поворознюк – о подрыве Каховской ГЭС: Если бы они это не сделали, через неделю мы уже были бы в Крыму и ели шашлыки
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО