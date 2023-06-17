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Болельщики Шахтера выбрали лучшего игрока сезона 2022/2023

Премьер-лига
(1 голосов)

Лидер опередил своего ближайшего преследователя на небольшое количество голосов

Болельщики Шахтера выбрали лучшего игрока сезона 2022/2023

Фото: shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" провел опрос среди болельщиков, с помощью которого выбрал лучшего игрока сезона 2022/2023 гг. среди своих футболистов.

Им стал 20-летний полузащитник Георгий Судаков. Именно за него проголосовало больше всего болельщиков (6 533).

Не на большое количество голосов уступил Анатолий Трубин (6301), дальше идут Тарас Степаненко (3 108) и Артем Бондаренко (1 639).

Всего в голосовании приняло участие 17 581 респондент.

В минувшем сезоне Судаков провел 39 матчей во всех турнирах в составе “горняков”. На его счету 15 результативных действий (пять голов + 10 ассистов). Отметим, что впервые в своей карьере Георгий завоевал титул – чемпионство Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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