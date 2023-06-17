"Новых игроков будет не менее 50 процентов": Калитвинцев запланировал перестройку Полесья

Главный тренер житомирского "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал, как изменится команда после перехода из Первой лиги в УПЛ:

“ – Существует мнение, что лидеры Первой лиги, переходя в УПЛ, должны перестроить команду и игру. От атакующей модели перейти к оборонительной. Ведь новичок высшего дивизиона поначалу борятся за то, чтобы не улететь.

– Ошибочное мнение. Во-первых, тренер, привыкший играть от обороны, будет играть от нее в любом дивизионе. И наоборот – будет подбирать состав и строить команду под атаку, если ему нравится атака. И кроме замыслов тренера существует еще и реальный подбор игроков. А кроме того, должна быть игровая аритмия – то атакуешь, то прессингуешь, то отходишь к своим воротам. Команда должна уметь делать все на поле.

Еще Лобановский, помните, задавал вопрос – футболистов подбирать под тактику или тактику под футболистов? Что раньше – курица или яйцо? Так до сих пор никто этот вопрос не решил.

– Вы уже видите, каким будет "Полесье" в новом сезоне?

– У меня есть представление о том, какой должна быть команда. Если процентов на 70% мои планы на летнюю перестройку осуществятся, то команда будет играть в футбол, который я хочу.

Новых игроков будет не менее 50 процентов. Это создаст нам временные трудности, новичкам потребуется время влиться в состав – понять тренировочный процесс и видение игры. Новая команда строится не за месяц и не за два, иногда года не хватает.

– Полтора месяца летнего межсезонья, учитывая, что игроки придут в разное время – явно недостаточный промежуток, чтобы перекроить команду по-новому?

– Многое зависит от способности к обучению футболистов. Кто уже знаком с требованиями, кто их быстрее улавливает, кто дольше. Мы еще в процессе только после окончания трансферного окна можно будет сказать, что начался отсчет строительства новой команды. Времени мало, и мы не знаем, каким составом войдем в сезон. Переговоры с новичками идут, и пока идут тяжело”, - сказал Калитвинцев.