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Палкин: У Инфантино хорошие отношения с Россией. Возможно, поэтому он и не хочет обращать внимание на ситуацию в нашей стране

Премьер-лига
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Функционер поделился мнением о ФИФА

Палкин: У Инфантино хорошие отношения с Россией. Возможно, поэтому он и не хочет обращать внимание на ситуацию в нашей стране

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнениями о президенте ФИФА Джанни Инфантино.

- Он говорит много вещей, и один из его главных тезисов - "Мы - футбольная семья". Но когда возникает проблема, я понимаю, что Украина не часть этой семьи. Все знают, что у Инфантино хорошие отношения с Россией. Возможно, поэтому он не хочет обращать внимание на ситацию в нашей стране.

И когда ФИФА изменила правила – к нам отнеслись как к России. Но война идет не на российской земле.

– Что бы вы сказали Инфантино, если бы оказались перед ним?

- Я бы сказал ему, что пора открыть дверь в украинский футбол, - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Джанни Инфантино ФИФА война с россией
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Источник:
lequipe

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