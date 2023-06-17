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Палкин: У Инфантино хорошие отношения с Россией. Возможно, поэтому он и не хочет обращать внимание на ситуацию в нашей стране
Функционер поделился мнением о ФИФА
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнениями о президенте ФИФА Джанни Инфантино.
- Он говорит много вещей, и один из его главных тезисов - "Мы - футбольная семья". Но когда возникает проблема, я понимаю, что Украина не часть этой семьи. Все знают, что у Инфантино хорошие отношения с Россией. Возможно, поэтому он не хочет обращать внимание на ситацию в нашей стране.
И когда ФИФА изменила правила – к нам отнеслись как к России. Но война идет не на российской земле.
– Что бы вы сказали Инфантино, если бы оказались перед ним?
- Я бы сказал ему, что пора открыть дверь в украинский футбол, - сказал Палкин.
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