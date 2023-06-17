  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первый вице-президент УАФ: За Павелко готовы выступить поручителями Блохин, Беланов, Ротань, Монзуль
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый вице-президент УАФ: За Павелко готовы выступить поручителями Блохин, Беланов, Ротань, Монзуль

Премьер-лига
Обновлено
(6 голосов)

И это еще не полный список

Первый вице-президент УАФ: За Павелко готовы выступить поручителями Блохин, Беланов, Ротань, Монзуль

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко дал комментарий, относительно ареста Андрея Павелко.

"Иначе как произволом и беззаконием арест руководителя украинского футбола назвать трудно. Дело "жуют" уже много лет, в нем нет даже экспертиз. В нем есть заключение антикоррупционного органа об отсутствии вины Павелко. А потому, чтобы понять, что происходит на самом деле, достаточно включить простую логику. Суд в Киеве рассматривает дело почти восемь месяцев и не видит никаких законных оснований для применения такой меры пресечения, как арест. Но как только документы передают во Львов - арест появляется на следующий же день. В первые дни полномасштабного вторжения в Украину рашисты мечтали вернуть сюда преступную власть Януковича. К счастью, у них это не получилось, но, похоже, кое-что им таки удалось."

Также он добавил, что выступить поручителями Андрея Павелко были готовы он лично, а также, среди прочих, Олег Блохин, Игорь Беланов, Руслан Ротань, Екатерина Монзуль, Олег Протасов, Дмитрий Кубряк, руководитель БФ "Трибуна героев" Тихон Амосов.

"Но судья даже не предоставила нам права выступления. Ей было совершенно неважно слышать наше мнение, позиции, гарантии. Считаю, что Президент Украины Владимир Зеленский должен обратить внимание на эту вопиющую ситуацию", - добавил Демьяненко.

По теме
yellow-arrow
Защитник Динамо: Труднее всего было играть против Артема Довбика
yellow-arrow
Палкин о драке в матче Шахтер - Днепр-1: Мы поговорили с игроками, сказали, что так делать нельзя
yellow-arrow
Динамо разработало игровую форму в FIFA 23 для привлечения внимания к войне в Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uaf.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.06.2023 в 22:54
Всі мужики в хорі похвальних од за кормільца ! Навіть Мозоль .
Ответить
0
0
наварін (Київ)
17.06.2023 в 21:51
При Павелко арбітраж став більш,менш нормальний. Таке є. ВІдносно турботи про український футбол,як соціальне явище ,яке консолідує українців як націю, така турбота відсутня.В деталях юриспруденції не сужу.
Ответить
0
-3
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.06.2023 в 22:58
Якщо не брать юриспруденцію , то при павелці останній час і картопля молода з к ,апустою подешевшала . Прошу при наступному розгляді справи враховувати цей аргумент.
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
17.06.2023 в 21:15
Потому мы так и живём! Поручителя выступают те кормятся от павелка
Ответить
+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.06.2023 в 20:45
Гниди
Ответить
+1
0
avatar
ukrop68 (Львів)
17.06.2023 в 20:37
Ці всі,так звані "поручителі",ну може за винятком Монзуль,добре пригріли свої сраки біля Павелка! Отримуючи,під час війни,захмарні зарплати,відкати,розпил бабла від УЄФА і нічого при цьому не роблячи...,звичайно будуть топити за павелка! Всіх зібрати до купи і посадити!
Ответить
+4
-1
oda1979 (Запорожье)
17.06.2023 в 20:23
Руки прочь от Павелко! Каждый порядочный любитель футбола должен быть готов взять его на поруки. Разом переможемо!
Ответить
0
-4
Footballers (Умань)
17.06.2023 в 20:23
Так нехай весь список поручителів надасть-можна всіх зразу взяти за фаберже-крім монзуль))
Ответить
+4
0
download1 (huyersk)
17.06.2023 в 20:04
Ручаються ті, хто самі у цій корумпованій банді - кумедно.Спитайте ще у цієї падалі, чому збірна досі у формі Joma
Ответить
+5
0
жека-киев (биг виладж)
17.06.2023 в 19:29
Півуни і спортсмени, завжди готові, трохи поторгувати ім'ям, за гарну зарплату))Не всі, але охочих завжди вистачає.Ніколи не чув, за успішний бізнес Павелка, тому логіка мені підказує, шо гроші на свій будинок, на те шо в будинку і блатне життя, він вкрав.А то шо, Павелко, зубами вцепився в посаду голови УАФ, підказує, шо вкрав, саме там.Але треба віддати Павелку належне, не все вкрав собі. Підібрав іменитих і щедро прикормив. Не кожен, український казнокрад, здатен, не все вкрасти собі
Ответить
+8
0
download1 (huyersk)
17.06.2023 в 20:06
Один в полі не воїн, всім полагається своя частка
Ответить
0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
17.06.2023 в 19:10
Та тоді всіх разом на нари,значить всі замазані.
Ответить
+6
0
MaximSK (Киев)
17.06.2023 в 19:22
Это великие люди, легенды футбола, обладатели золотых мячей, к их мнению надо прислушаться, а ты их хочешь посадить. И Павелко член исполнительного комитета УЕФА, мы теряем влияние в этой организации.Осенью крымские команды будут играть в чемпе россии, нам нужно отстоять наши интересы чтобы их за это наказали, теперь будет труднее это сделать.
Ответить
0
-8
Фанат Українського Футболу (Київ)
17.06.2023 в 19:10
"Справу «жують» уже багато років, у ній немає навіть експертиз". От тому Україна й не розвивалася, а поринала у болото та свавілля. Вчиться: Львів не жує, а ось Київ най бавиться у пам'ятки російським потворам та заграє із московськими попами
Ответить
+4
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде