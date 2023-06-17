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Первый вице-президент УАФ: За Павелко готовы выступить поручителями Блохин, Беланов, Ротань, Монзуль
И это еще не полный список
Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко дал комментарий, относительно ареста Андрея Павелко.
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"Иначе как произволом и беззаконием арест руководителя украинского футбола назвать трудно. Дело "жуют" уже много лет, в нем нет даже экспертиз. В нем есть заключение антикоррупционного органа об отсутствии вины Павелко. А потому, чтобы понять, что происходит на самом деле, достаточно включить простую логику. Суд в Киеве рассматривает дело почти восемь месяцев и не видит никаких законных оснований для применения такой меры пресечения, как арест. Но как только документы передают во Львов - арест появляется на следующий же день. В первые дни полномасштабного вторжения в Украину рашисты мечтали вернуть сюда преступную власть Януковича. К счастью, у них это не получилось, но, похоже, кое-что им таки удалось."
Также он добавил, что выступить поручителями Андрея Павелко были готовы он лично, а также, среди прочих, Олег Блохин, Игорь Беланов, Руслан Ротань, Екатерина Монзуль, Олег Протасов, Дмитрий Кубряк, руководитель БФ "Трибуна героев" Тихон Амосов.
"Но судья даже не предоставила нам права выступления. Ей было совершенно неважно слышать наше мнение, позиции, гарантии. Считаю, что Президент Украины Владимир Зеленский должен обратить внимание на эту вопиющую ситуацию", - добавил Демьяненко.
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