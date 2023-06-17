Первый вице-президент УАФ: За Павелко готовы выступить поручителями Блохин, Беланов, Ротань, Монзуль

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко дал комментарий, относительно ареста Андрея Павелко.

"Иначе как произволом и беззаконием арест руководителя украинского футбола назвать трудно. Дело "жуют" уже много лет, в нем нет даже экспертиз. В нем есть заключение антикоррупционного органа об отсутствии вины Павелко. А потому, чтобы понять, что происходит на самом деле, достаточно включить простую логику. Суд в Киеве рассматривает дело почти восемь месяцев и не видит никаких законных оснований для применения такой меры пресечения, как арест. Но как только документы передают во Львов - арест появляется на следующий же день. В первые дни полномасштабного вторжения в Украину рашисты мечтали вернуть сюда преступную власть Януковича. К счастью, у них это не получилось, но, похоже, кое-что им таки удалось."