"Чувствую, что это опасно", - директор академии Шахтера покинет клуб, потому что не хочет возвращаться в Украину

Португальский специалист Эдгар Кардозу после трехлетнего пребывания в должности директора академии "Шахтера" покидает донецкий клуб.

Специалист достиг соглашения с руководством "горняков" о досрочном прекращении контракта, срок действия которого истекал 31 декабря нынешнего года, и мотивировал свое решение нежеланием возвращаться в Украину.

"С самого начала я сообщил клубу, что никогда не вернусь в Украину, пока идет война. Клуб, видимо, понял, принял мое решение и хотел продолжить работу со мной на других условиях. В мои обязанности входило сопровождение всех команд, которые были в Хорватии, и каждый раз, когда команда U-19 или основная команда выезжали на европейские соревнования или на сборы – летние или зимние, я выезжал из Хорватии и сопровождал их.

Однако две недели назад клуб решил, что все игроки и все команды вернутся в Украину, потому что чемпионаты стартуют в сентябре для всех возрастов, так что я, несмотря на наличие действующего контракта с "Шахтером" до 31 декабря, решил таки не возвращаться в Украину, потому что я чувствую, что это опасно", – сказал Кардозу.