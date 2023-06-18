Полесье начинает подготовку к сезону

17 июня игроки футбольного клуба "Полесье" прошли медицинский осмотр и провели первую тренировку после отпуска по завершению сезона 2022/2023.

Свои комментарии относительно предстоящего сезона в Премьер-лиге дал генеральный директор футбольного клуба Владимир Загурский:

"Мы не изменяем своим традициям и, квалифицировавшись в высший дивизион украинского футбола, Украинской Премьер-Лиги, мы собрались одними из первых, а, возможно, и первыми из всех команд Премьер-Лиги. Сегодня команда прошла углубленное медицинское обследование и завтра отбывает на свой тренировочный сбор, который состоится в Австрии. Конечно, Австрия - одно из приоритетных мест для проведения летних сборов и, благодаря президенту клуба, команда имеет возможность проводить свои учебно-тренировочные сборы в Австрии. Там будут подобраны достаточно сильные соперники, чтобы лучше подготовиться к старту сезона. Кроме того, очень важны климатические условия в Австрии.

Приоткрою небольшую тайну - по предварительным договоренностям мы сможем сыграть с достаточно именитой командой, которая не раз была чемпионом европейской страны"