  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье начинает подготовку к сезону
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье начинает подготовку к сезону

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда вернулась из отпуска, директор и футболисты дали комментарии

Полесье начинает подготовку к сезону

Фото: ФК Полісся

Новина українською

17 июня игроки футбольного клуба "Полесье" прошли медицинский осмотр и провели первую тренировку после отпуска по завершению сезона 2022/2023.

Свои комментарии относительно предстоящего сезона в Премьер-лиге дал генеральный директор футбольного клуба Владимир Загурский:

"Мы не изменяем своим традициям и, квалифицировавшись в высший дивизион украинского футбола, Украинской Премьер-Лиги, мы собрались одними из первых, а, возможно, и первыми из всех команд Премьер-Лиги. Сегодня команда прошла углубленное медицинское обследование и завтра отбывает на свой тренировочный сбор, который состоится в Австрии. Конечно, Австрия - одно из приоритетных мест для проведения летних сборов и, благодаря президенту клуба, команда имеет возможность проводить свои учебно-тренировочные сборы в Австрии. Там будут подобраны достаточно сильные соперники, чтобы лучше подготовиться к старту сезона. Кроме того, очень важны климатические условия в Австрии.

Приоткрою небольшую тайну - по предварительным договоренностям мы сможем сыграть с достаточно именитой командой, которая не раз была чемпионом европейской страны"

Игроки команды также не забыли дать интервью:

"Честно - еще не успел за всеми соскучиться. Сложилось впечатление, что три дня отдохнули и снова собрались. Эмоции после завершения сезона были хорошие. Немножко передохнули и вернулись. Сейчас будем готовиться в хорошем настроении, поедем на сборы. Все будет по-новому, будем готовиться уже не к Первой лиге, а к УПЛ. Конечно, хочется радовать болельщиков и, конечно, побеждать", - сказал нападающий Филипп Будковский.

"Сложилось впечатление, что отпуск длился дня четыре. Очень быстро все прошло. Есть такое ощущение, что того отпуска не было. Как будто снова собрались с ребятами после выходных и приступили к нашему недельному циклу. Я бы не сказал, что ответственность увеличилась - это твоя работа, ты должен ее делать, должен готовиться одинаково. Понятно, что там выше уровень мастерства, выше уровень игроков, команд. Но это просто будет интереснее. Чувствуется интерес к этому всему. А что касается ответственности, то и раньше ответственность была, поэтому здесь без кардинальных изменений", - рассказал голкипер "Полесья" Артем Поспелов.

По теме
yellow-arrow
Агент Довбика подтвердил интерес Порту к Артему
yellow-arrow
Президент Вереса: Результаты сезона неудовлетворительны. Мы не достигли тех задач, которые ставили
yellow-arrow
"Чувствую, что это опасно", - директор академии Шахтера покинет клуб, потому что не хочет возвращаться в Украину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polissyafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде