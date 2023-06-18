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Полесье начинает подготовку к сезону
Команда вернулась из отпуска, директор и футболисты дали комментарии
Фото: ФК Полісся
17 июня игроки футбольного клуба "Полесье" прошли медицинский осмотр и провели первую тренировку после отпуска по завершению сезона 2022/2023.
Свои комментарии относительно предстоящего сезона в Премьер-лиге дал генеральный директор футбольного клуба Владимир Загурский:
"Мы не изменяем своим традициям и, квалифицировавшись в высший дивизион украинского футбола, Украинской Премьер-Лиги, мы собрались одними из первых, а, возможно, и первыми из всех команд Премьер-Лиги. Сегодня команда прошла углубленное медицинское обследование и завтра отбывает на свой тренировочный сбор, который состоится в Австрии. Конечно, Австрия - одно из приоритетных мест для проведения летних сборов и, благодаря президенту клуба, команда имеет возможность проводить свои учебно-тренировочные сборы в Австрии. Там будут подобраны достаточно сильные соперники, чтобы лучше подготовиться к старту сезона. Кроме того, очень важны климатические условия в Австрии.
Приоткрою небольшую тайну - по предварительным договоренностям мы сможем сыграть с достаточно именитой командой, которая не раз была чемпионом европейской страны"
Игроки команды также не забыли дать интервью:
"Честно - еще не успел за всеми соскучиться. Сложилось впечатление, что три дня отдохнули и снова собрались. Эмоции после завершения сезона были хорошие. Немножко передохнули и вернулись. Сейчас будем готовиться в хорошем настроении, поедем на сборы. Все будет по-новому, будем готовиться уже не к Первой лиге, а к УПЛ. Конечно, хочется радовать болельщиков и, конечно, побеждать", - сказал нападающий Филипп Будковский.
"Сложилось впечатление, что отпуск длился дня четыре. Очень быстро все прошло. Есть такое ощущение, что того отпуска не было. Как будто снова собрались с ребятами после выходных и приступили к нашему недельному циклу. Я бы не сказал, что ответственность увеличилась - это твоя работа, ты должен ее делать, должен готовиться одинаково. Понятно, что там выше уровень мастерства, выше уровень игроков, команд. Но это просто будет интереснее. Чувствуется интерес к этому всему. А что касается ответственности, то и раньше ответственность была, поэтому здесь без кардинальных изменений", - рассказал голкипер "Полесья" Артем Поспелов.
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