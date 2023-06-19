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У трех игроков Кривбасса закончились арендные соглашения
Криворожане намерены договориться о продлении сотрудничества
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Три игрока завершили сотрудничество с "Кривбассом".
Арендные соглашения закончились у защитника Ивана Дибанго, и полузащитников Артура Микитишина и Жана По. Сейчас клуб ведет переговоры о продолжении сотрудничества.
Дибанго возвращается в расположение эстонской "Левадии", По - в египетский "Исмаили", Микитишин - в "Шахтер", с которым отправляется на летние сборы.
Иван Дибанго сыграл за "Кривбасс" в прошлом сезоне УПЛ 23 матча, в активе 1 результативная передача. Жан По не успел дебютировать за красно-белых из-за курса лечения, который игрок проходил длительное время.
Артур Микитишин, как и Дибанго, стал одним из лидеров команды. На его счету 20 матчей, 1 гол и 2 ассиста.
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