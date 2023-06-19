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Динамо предлагает Караваеву контракт по схеме 1+1 с понижением зарплаты
За ситуацией следит Полесье
Фото: fcdynamo.com
У Александра Караваев этим летом заканчивается с "
"Бело-синие" предлагают 31-летнему защитнику контракт с меньшей зарплатой на один сезон с опцией продления еще на год.
Сейчас Караваев получает 20 тысяч долларов в месяц без учета премиальных.
Также отмечается, что за ситуацией следит "Полесье" – житомирский клуб готовы предложить игроку солидные условия и соглашение на 2-3 года.
Напомним, что в сезоне 2022/23 защитник провел за "Динамо" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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