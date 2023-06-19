Динамо предлагает Караваеву контракт по схеме 1+1 с понижением зарплаты

У Александра Караваев этим летом заканчивается с " Динамо ", и как сообщает "Футбол 24", стороны сядут за стол переговоров о новом соглашении в 20-х числах июня.

"Бело-синие" предлагают 31-летнему защитнику контракт с меньшей зарплатой на один сезон с опцией продления еще на год.

Сейчас Караваев получает 20 тысяч долларов в месяц без учета премиальных.

Также отмечается, что за ситуацией следит "Полесье" – житомирский клуб готовы предложить игроку солидные условия и соглашение на 2-3 года.

Напомним, что в сезоне 2022/23 защитник провел за "Динамо" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.