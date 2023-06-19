  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо предлагает Караваеву контракт по схеме 1+1 с понижением зарплаты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо предлагает Караваеву контракт по схеме 1+1 с понижением зарплаты

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

За ситуацией следит Полесье

Динамо предлагает Караваеву контракт по схеме 1+1 с понижением зарплаты

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

У Александра Караваев этим летом заканчивается с "Динамо", и как сообщает "Футбол 24", стороны сядут за стол переговоров о новом соглашении в 20-х числах июня.

"Бело-синие" предлагают 31-летнему защитнику контракт с меньшей зарплатой на один сезон с опцией продления еще на год.

Сейчас Караваев получает 20 тысяч долларов в месяц без учета премиальных.

Также отмечается, что за ситуацией следит "Полесье" – житомирский клуб готовы предложить игроку солидные условия и соглашение на 2-3 года.

Напомним, что в сезоне 2022/23 защитник провел за "Динамо" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ объявил о подписании лучшего бомбардира Металлиста
yellow-arrow
Днепр-1 обнародовал расписание спаррингов на летнем сборе
yellow-arrow
Днепр-1 вышел из отпуска
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football24

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде