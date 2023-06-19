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Вместе с Полесьем. Александрия также проявляет интрес к Шахову

Премьер-лига
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К опытному хавбеку есть интерес

Вместе с Полесьем. Александрия также проявляет интрес к Шахову

Новина українською

Хавбек "Зари" Евгений Шахов входит в сферу интересов "Александрии", сообщает SportArena.

Ранее сообщалось, что к опытному 32-летнему хавбекe также проявляет интерес "Полесье", которое вышло в УПЛ.

Действующий контракт Шахова с луганчанами рассчитан до 30 июня этого года, поэтому полузащитник уже летом может стать свободным агентом.

В прошлом сезоне 32-летний Шахов сыграл за "Зарю" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

"Александрия" под руководством Руслана Ротаня заняла шестое место в УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Андрей Шахов
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Источник:
Sport Arena

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