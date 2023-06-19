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Вместе с Полесьем. Александрия также проявляет интрес к Шахову
К опытному хавбеку есть интерес
Хавбек "
Ранее сообщалось, что к опытному 32-летнему хавбекe
Действующий контракт Шахова с луганчанами рассчитан до 30 июня этого года, поэтому полузащитник уже летом может стать свободным агентом.
В прошлом сезоне 32-летний Шахов сыграл за "Зарю" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
"Александрия" под руководством Руслана Ротаня заняла шестое место в УПЛ.
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