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Молодой итальянский тренер готов возглавить Шахтер – Источник
Против выступает семья специалиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский тренер Франческо Фариоли принял предложение возглавить "Шахтер". Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Отмечается, что против выступает только семья итальянца, которая боится отпускать его в Украину во время войны. Источник утверждает, что продолжается этап уговаривания и представления гарантий безопасности для Фариоли.
Если не получится договориться, у "горняков" есть другие кандидаты, среди которых наиболее реальным является назначение нидерландца Патрика ван Леувена из "Зари". С ним также предварительно прошли переговоры.
34-летний Фариоли находится без работы с февраля, когда покинул турецкий "Аланьяспор". Он также работал в "Беневенто" и "Сассуоло" в штабе бывшего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
Официально об отставке Игора Йовичевича еще не сообщалось.
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