Молодой итальянский тренер готов возглавить Шахтер – Источник

Итальянский тренер Франческо Фариоли принял предложение возглавить "Шахтер". Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Отмечается, что против выступает только семья итальянца, которая боится отпускать его в Украину во время войны. Источник утверждает, что продолжается этап уговаривания и представления гарантий безопасности для Фариоли.

Если не получится договориться, у "горняков" есть другие кандидаты, среди которых наиболее реальным является назначение нидерландца Патрика ван Леувена из "Зари". С ним также предварительно прошли переговоры.

34-летний Фариоли находится без работы с февраля, когда покинул турецкий "Аланьяспор". Он также работал в "Беневенто" и "Сассуоло" в штабе бывшего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Официально об отставке Игора Йовичевича еще не сообщалось.