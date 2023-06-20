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Молодой итальянский тренер готов возглавить Шахтер – Источник

Премьер-лига
(3 голосов)

Против выступает семья специалиста

Молодой итальянский тренер готов возглавить Шахтер – Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский тренер Франческо Фариоли принял предложение возглавить "Шахтер". Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Отмечается, что против выступает только семья итальянца, которая боится отпускать его в Украину во время войны. Источник утверждает, что продолжается этап уговаривания и представления гарантий безопасности для Фариоли.

Если не получится договориться, у "горняков" есть другие кандидаты, среди которых наиболее реальным является назначение нидерландца Патрика ван Леувена из "Зари". С ним также предварительно прошли переговоры.

34-летний Фариоли находится без работы с февраля, когда покинул турецкий "Аланьяспор". Он также работал в "Беневенто" и "Сассуоло" в штабе бывшего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Официально об отставке Игора Йовичевича еще не сообщалось.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Cassid (Kiev)
20.06.2023 в 12:50
ИМХО так себе вариант.
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scorpius (Ck)
20.06.2023 в 13:00
Если не сказать стремный
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