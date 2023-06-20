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УПЛ определила лучшего игрока и тренера по итогам мая-июня

Премьер-лига
(1 голосов)

Награды получили представители "Зари" и "Руха"

УПЛ определила лучшего игрока и тренера по итогам мая-июня

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования болельщиков на звания лучшего игрока и тренера мая-июня. Награды получили нападающий "Зари" Назарий Русин и наставник "Руха" Виталий Пономарев.

Форвард луганчан набрал 42,5% голосов, обойдя Александра Скляра - 26,8% ("Ворскла"), Владислава Ваната - 22% ("Динамо"), и Артема Бондаренко - 8,7% ("Шахтер").

Коуч "желто-черных" набрал 39,6% голосов, уверенно опередив Виктора Скрипника - 29,6% ("Ворскла"), Патрика ван Леувена - 15,9% ("Заря") и Игора Йовичевича - 14,8% ("Шахтер").

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Назарий Русин Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ

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