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УПЛ определила лучшего игрока и тренера по итогам мая-июня
Награды получили представители "Зари" и "Руха"
Фото: Аліна Єрофеєва
УПЛ подвела итоги голосования болельщиков на звания лучшего игрока и тренера мая-июня. Награды получили нападающий "Зари" Назарий Русин и наставник "Руха" Виталий Пономарев.
Форвард луганчан набрал 42,5% голосов, обойдя Александра Скляра - 26,8% ("Ворскла"), Владислава Ваната - 22% ("Динамо"), и Артема Бондаренко - 8,7% ("Шахтер").
Коуч "желто-черных" набрал 39,6% голосов, уверенно опередив Виктора Скрипника - 29,6% ("Ворскла"), Патрика ван Леувена - 15,9% ("Заря") и Игора Йовичевича - 14,8% ("Шахтер").
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