Верес: четыре спарринга в межсезонье

Новый главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко рассказал, как будет проходить подготовка его подопечных к сезону-2023/24.

"Ничего необычного в этом процессе не будет, - сказал он в разговоре с корреспондентом UA-Футбол. - Стандартная работа - восстановление физических качеств и отработка тактических взаимодействий. Должны собраться 27 июня, а на следующие три дня запланирован медосмотр, который будет проводиться в несколько групп. Вообще-то для этого нужно два дня, однако третий мы оставляем на тот случай, если кто-то из футболистов не успеет.

В течение 28, 29 и 30 июня будем работать в одноразовом режиме тренировок, все последующие дни подготовительного периода – в двухразовом. В предсезонной работе "Вереса" будет два сбора, которые будут проводиться в Ровно. Для проживания, тренировок, восстановления и отдыха у нас есть все необходимые условия. С целью же проведения контрольных матчей предполагаются выезды в соседние области.

На первом сборе планируем провести один спарринг - скорее всего, это будет 7 июля, а после паузы начнем второй сбор, на котором по взаимной договоренности должны сыграть с львовскими "Карпатами" и криворожским "Кривбассом". Игры должны состояться во Львове и Ужгороде 17 и 19 июля соответственно. После первого из этих матчей переедем в Закарпатье, где будем тренироваться и готовиться в течение следующих суток до встречи с очередным соперником - командой Юрия Вернидуба. Потом возвращаемся домой. Спарринг-партнера на еще один контрольный матч подыскиваем.

После завершения второго тренировочного сбора команда получит два выходных, а затем последует недельный цикл подготовки к первой календарной игре. Времени маловато, и все наши мысли направлены на то, чтобы сделать боеспособную команду, которая будет демонстрировать хороший и результативный футбол. Новый сезон, по моему мнению, будет намного тяжелее предыдущего. Ведь в УПЛ зашли мощные в финансовом плане клубы – житомирское "Полесье", киевская "Оболонь" и черкасский ЛНЗ. Так что конкуренция в элите нашего футбола будет еще больше", - подытожил Лавриненко.