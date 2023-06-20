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СМИ: Шахтер еще не определился с новым тренером. В клубе конкуренция между Палкиным и Срной

Премьер-лига
(1 голосов)

С новым тренером горняки еще не определились

СМИ: Шахтер еще не определился с новым тренером. В клубе конкуренция между Палкиным и Срной

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов еще не принял окончательное решение по увольнению тренерского штаба Игоря Йовичевича. Об этом сообщает ИА "Центр новостей".

Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники в клубе, в руководстве "Шахтера" наметилась конкуренция среди топ-менеджеров клуба

"В клубе есть конкуренция среди топ-менеджеров клуба. Палкин еще в мае водил за руку Патрика ван Леувена (тренер "Зари" – ред.) по гостинице "Опера". Срна наоборот, услышав о возможной отставке Йовичевича, начал искать замену тренеру в Италии. Пока что у них по игре 0:0, ведь Ахметов еще не принял окончательное решение по увольнению Йовичевича", – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что президент "Шахтер" Ринат Ахметову принял решение о расторжении контракта с Йовичевичем, так как, несмотря на чемпионство, Ахметову не нравится стиль игры, который ставит команде хорватский специалист.

Основным кандидатом на должность главного тренера считается наставник "Зари" Патрик ван Леувен, занявший третье место в УПЛ

"Шахтер" в минувшем сезоне стал чемпионом Украины. "Горняки" попали в третью корзину жеребьевки следующего розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов.

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В статье: Дарио Срна Сергей Палкин Ринат Ахметов Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
Центр новин

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Комментарии (1)
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PG1986.2 (Тернопіль)
20.06.2023 в 18:46
Думаю, що керівництво клубу розуиіє яких вершин може досягти Шахтар "Йовічевіча", якщо в цей колектив правильно інтегрувати тих же Тете, Манора Соломона, Вінісіуса Тобіуса та Вітао!!!
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