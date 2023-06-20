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СМИ: Шахтер еще не определился с новым тренером. В клубе конкуренция между Палкиным и Срной
С новым тренером горняки еще не определились
Фото: ФК Шахтер Донецк
Президент
Как сообщает издание, ссылаясь на свои источники в клубе, в руководстве "Шахтера" наметилась конкуренция среди топ-менеджеров клуба
"В клубе есть конкуренция среди топ-менеджеров клуба. Палкин еще в мае водил за руку Патрика ван Леувена (тренер "Зари" – ред.) по гостинице "Опера". Срна наоборот, услышав о возможной отставке Йовичевича, начал искать замену тренеру в Италии. Пока что у них по игре 0:0, ведь Ахметов еще не принял окончательное решение по увольнению Йовичевича", – сообщил источник.
Ранее сообщалось, что президент "Шахтер" Ринат Ахметову принял решение о расторжении контракта с Йовичевичем, так как, несмотря на чемпионство, Ахметову не нравится стиль игры, который ставит команде хорватский специалист.
Основным кандидатом на должность главного тренера считается наставник "Зари" Патрик ван Леувен, занявший третье место в УПЛ
"Шахтер" в минувшем сезоне стал чемпионом Украины. "Горняки" попали в третью корзину жеребьевки следующего розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов.
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