Заря не идет на компромисс в вопросе контракта Хланя - дело может дойди до КДК УАФ

Луганская " Заря " не намерена идти на компромисс в вопросе расторжения контракта с хавбеком луганчан Максимом Хланем, сообщает ТаТоТаке.

Не так давно была информация, что стороны все-таки могут достичь компромисса, однако сейчас дело снова подвисло в воздухе и далеко от финальной точки. На днях луганский клуб официальным письмом отказался от компромисса расторгнуть соглашение с Хланем по взаимному согласию.

Теперь дело будет рассматриваться в КГК УАФ. Что касается компенсации – "Заря" будет требовать свою, соответственно футболист потребует свою.

Напомним, что 20-летний футболист не хочет продлевать контракт с клубом, в то время как "Заря" "сослала" футболиста в молодежную команду.

Соглашение игрока с луганским клубом истекает в декабре этого года, а футболист не играет за луганчан еще с апреля.