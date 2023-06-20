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Заря не идет на компромисс в вопросе контракта Хланя - дело может дойди до КДК УАФ
Стороны так и не пришли к компромиссу
instagram.com/maks.khlan
Луганская "
Не так давно была информация, что стороны все-таки могут достичь компромисса, однако сейчас дело снова подвисло в воздухе и далеко от финальной точки. На днях луганский клуб официальным письмом отказался от компромисса расторгнуть соглашение с Хланем по взаимному согласию.
Теперь дело будет рассматриваться в КГК УАФ. Что касается компенсации – "Заря" будет требовать свою, соответственно футболист потребует свою.
Напомним, что 20-летний футболист не хочет продлевать контракт с клубом, в то время как "Заря" "сослала" футболиста в молодежную команду.
Соглашение игрока с луганским клубом истекает в декабре этого года, а футболист не играет за луганчан еще с апреля.
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