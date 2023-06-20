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Заря не идет на компромисс в вопросе контракта Хланя - дело может дойди до КДК УАФ

Премьер-лига
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Стороны так и не пришли к компромиссу

Заря не идет на компромисс в вопросе контракта Хланя - дело может дойди до КДК УАФ

instagram.com/maks.khlan

Новина українською

Луганская "Заря" не намерена идти на компромисс в вопросе расторжения контракта с хавбеком луганчан Максимом Хланем, сообщает ТаТоТаке.

Не так давно была информация, что стороны все-таки могут достичь компромисса, однако сейчас дело снова подвисло в воздухе и далеко от финальной точки. На днях луганский клуб официальным письмом отказался от компромисса расторгнуть соглашение с Хланем по взаимному согласию.

Теперь дело будет рассматриваться в КГК УАФ. Что касается компенсации – "Заря" будет требовать свою, соответственно футболист потребует свою.

Напомним, что 20-летний футболист не хочет продлевать контракт с клубом, в то время как "Заря" "сослала" футболиста в молодежную команду.

Соглашение игрока с луганским клубом истекает в декабре этого года, а футболист не играет за луганчан еще с апреля.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Хлань
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Источник:
ТаТоТаке

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