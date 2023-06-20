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Цыганык: Ярославский изучает возможность, есть ли смысл ему дальше финансировать Металлист
Но в Первой лиге команда будет выступать
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик поделился информацией о будущем харьковского "
"Металлист" планирует стартовать в Первой лиге. В больше степени в команде будут молодые исполнители из ДЮФШ "Металлист", которые уже поиграл на уровне U-19. Также будут и опытные исполнители.
Касаемо президента клуба Ярославского. На данном этапе он изучает возможность, есть ли смысл ему дальше финансировать команду. Не отказывается, но сейчас бюджет клуба на следующий сезон формируется из того, удастся ли кого-то продать.
В "Карпаты" перешли Богдан Порох, Егор Демченко, Егор Картушов и Юрий Романюк", – сказал Цыганык.
Напомним, что "Металлист" по итогам минувшего сезона занял 15 место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.
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