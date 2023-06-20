Цыганык: Ярославский изучает возможность, есть ли смысл ему дальше финансировать Металлист

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик поделился информацией о будущем харьковского " Металлиста ", а также рассказал о том, будет ли финансировать клуб Александр Ярославский.

"Металлист" планирует стартовать в Первой лиге. В больше степени в команде будут молодые исполнители из ДЮФШ "Металлист", которые уже поиграл на уровне U-19. Также будут и опытные исполнители.

Касаемо президента клуба Ярославского. На данном этапе он изучает возможность, есть ли смысл ему дальше финансировать команду. Не отказывается, но сейчас бюджет клуба на следующий сезон формируется из того, удастся ли кого-то продать.

В "Карпаты" перешли Богдан Порох, Егор Демченко, Егор Картушов и Юрий Романюк", – сказал Цыганык.