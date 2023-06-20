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Цыганык: Ярославский изучает возможность, есть ли смысл ему дальше финансировать Металлист

Премьер-лига
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Но в Первой лиге команда будет выступать

Цыганык: Ярославский изучает возможность, есть ли смысл ему дальше финансировать Металлист

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик поделился информацией о будущем харьковского "Металлиста", а также рассказал о том, будет ли финансировать клуб Александр Ярославский.

"Металлист" планирует стартовать в Первой лиге. В больше степени в команде будут молодые исполнители из ДЮФШ "Металлист", которые уже поиграл на уровне U-19. Также будут и опытные исполнители.

Касаемо президента клуба Ярославского. На данном этапе он изучает возможность, есть ли смысл ему дальше финансировать команду. Не отказывается, но сейчас бюджет клуба на следующий сезон формируется из того, удастся ли кого-то продать.

В "Карпаты" перешли Богдан Порох, Егор Демченко, Егор Картушов и Юрий Романюк", – сказал Цыганык.

Напомним, что "Металлист" по итогам минувшего сезона занял 15 место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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В статье: Александр Ярославский Игорь Цыганык Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Cassid (Kiev)
20.06.2023 в 23:53
Ярославский вкладывает в Металлист только пока выгодно. При первой же возможности отказаться - отказывается. Выборы прошли - теперь можно не напрягаться.
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miruk 81 (львів)
20.06.2023 в 22:42
Доречі маю інформацію що ФК Львів зіграє в Першій лізі молодими гравцями з новими власниками клубу саме власниками їх буде кілька
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