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Отбор в Евро-2024. Люксембург и без Жерсона ошеломил Боснию, Словакия гонится за Португалией

Премьер-лига
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Группа J

Отбор в Евро-2024. Люксембург и без Жерсона ошеломил Боснию, Словакия гонится за Португалией

Фото – Getty Images, автор – неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Зеница. Стадион "Билино Поле"
Босния и Герцеговина – Люксембург 0:2
Голы: Санчес 4, Синани 74

Украине есть смысл болеть за Боснию и Герцеговину (как за сборную, стоящую выше в очереди на плей-офф Лиги наций), но это уже, похоже, бесполезно. Турнирная ситуация и так была плохой, а после домашнего поражения от Люксембурга – и подавно.

Гости открыли счет уже на четвертой минуте, после чего не стали безоглядно прижиматься к своим воротам. В показателях контроля мяча было приблизительное равновесие, но боснийцы больше били по воротам. Идеальный шанс был у Хаджиахметовича, но он не реализовал пенальти.

Боснийцы бегали-старались, а второй раз забил Люксембург. Оказывается, что у этой сборной есть атакующая мощь даже без Жерсона Родригеса, которого накануне отчислили из команды.

Босния и Герцеговина уже понемногу может перестраиваться на мысли о плей-офф. А вот Люксембург только на три очка отстает от одного из лидеров группы. А вдруг смогут?

Вадуц. "Рейнпарк Штадион"
Лихтенштейн – Словакия 0:1
Гол: Вавро 45+1

Словакия в этой группе не феерит, но исправно берет свои очки. Это третья победы в четырех турах. Есть еще одна ничья, что в сумме дает только на два балла меньше, чем у максимально эффективной Португалии.

Лихтенштейн в трех предыдущих матчах не забил ни одного мяча и сегодня, если честно, имел мало шансов. А вот Словакия упустила возможность улучшить разницу "забитых-пропущенных", отличившись только однажды при более чем двадцати ударах по воротам.

Но главное для наших соседей – три очка. Выйти напрямую на Евро из этой группы шансы весьма неплохие.

Рейкьявик. "Лаугардальсвеллюр"
Исландия - Португалия 0:1
Гол: Криштиану Роналду 89

Отчет о матче - ЗДЕСЬ

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В статье: отбор на Евро-2024
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