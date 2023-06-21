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Отбор в Евро-2024. Люксембург и без Жерсона ошеломил Боснию, Словакия гонится за Португалией
Группа J
Фото – Getty Images, автор – неизвестен
Зеница. Стадион "Билино Поле"
Босния и Герцеговина – Люксембург 0:2
Голы: Санчес 4, Синани 74
Украине есть смысл болеть за Боснию и Герцеговину (как за сборную, стоящую выше в очереди на плей-офф Лиги наций), но это уже, похоже, бесполезно. Турнирная ситуация и так была плохой, а после домашнего поражения от Люксембурга – и подавно.
Гости открыли счет уже на четвертой минуте, после чего не стали безоглядно прижиматься к своим воротам. В показателях контроля мяча было приблизительное равновесие, но боснийцы больше били по воротам. Идеальный шанс был у Хаджиахметовича, но он не реализовал пенальти.
Боснийцы бегали-старались, а второй раз забил Люксембург. Оказывается, что у этой сборной есть атакующая мощь даже без Жерсона Родригеса, которого накануне отчислили из команды.
Босния и Герцеговина уже понемногу может перестраиваться на мысли о плей-офф. А вот Люксембург только на три очка отстает от одного из лидеров группы. А вдруг смогут?
Вадуц. "Рейнпарк Штадион"
Лихтенштейн – Словакия 0:1
Гол: Вавро 45+1
Словакия в этой группе не феерит, но исправно берет свои очки. Это третья победы в четырех турах. Есть еще одна ничья, что в сумме дает только на два балла меньше, чем у максимально эффективной Португалии.
Лихтенштейн в трех предыдущих матчах не забил ни одного мяча и сегодня, если честно, имел мало шансов. А вот Словакия упустила возможность улучшить разницу "забитых-пропущенных", отличившись только однажды при более чем двадцати ударах по воротам.
Но главное для наших соседей – три очка. Выйти напрямую на Евро из этой группы шансы весьма неплохие.
Рейкьявик. "Лаугардальсвеллюр"
Исландия - Португалия 0:1
Гол: Криштиану Роналду 89
Отчет о матче - ЗДЕСЬ
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