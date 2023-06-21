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Рух запланировал девять спаррингов в межсезонье

Премьер-лига
(3 голосов)

Команда выйдет из отпуска на следующей неделе

Рух запланировал девять спаррингов в межсезонье

фото - ФК Рух

Новина українською

Пресс-служба "Руха" сообщила, что подготовку к новому сезону УПЛ команда начнет в понедельник, 26 июня. Стал известен предварительный список товарищеских матчей "желто-черных" на время летнего межсезонья.

1 июля: "Рух" - "Подолье" (Хмельницкий)

7 июля: "Рух" - "Нива" (Тернополь), "Рух" - "Металлург" (Запорожье)

13 июля: "Минай" - "Рух", "Днепр-1" - "Рух"

16 июля: "Рух" - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Рух" - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

21 июля: "Рух" - "Металлист 1925" (Харьков), "Рух" - "Агробизнес" (Волочиск).

Отмечается, что в списке соперников и в календаре матча возможны изменения.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
fcrukh.com

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