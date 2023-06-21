Один - против участника еврокубков. Известно, какие спарринги будет проводить Черноморец в межсезонье

После двухнедельного информационного вакуума, в котором находилась футбольная общественность Одессы, в клубе наконец-то определились с днем ​​начала предсезонной подготовки. Футболисты, тренеры и персонал "Черноморца" соберутся вместе на учебно-тренировочной базе в Совиньоне 23 июня. В первые дни запланирован традиционный медосмотр, после прохождения которого начнется тренировочная работа. Поначалу в ней не будут участвовать два ключевых игрока – Максим Брагару и Владимир Салюк, которые находятся сейчас в Румынии в рядах молодежной сборной Украины на чемпионате Европы (U-21).

В ходе межсезонья у "Черноморца" запланирован ряд контрольных матчей с разными соперниками – в частности, с коллективами низших лиг и представителями Молдовы. По информации корреспондента UA-Футбол, "морякам" предстоит дважды встретиться с земляками из второлигового "Реала Фармы" (эти матчи запланированы на 1 и 12 июля). Еще в одном спарринге "Черноморец" планирует померяться силами с молдавским "Петрокубом", игра с которым должна состояться 15 июля в Хинчештах. "Петрокуб" в этом сезоне сыграет в Лиге конференций от Молдовы.