Минай определился со спарринг-партнерами на тренировочных сборах

"Минай" выйдет из отпуска во вторник, 27 июня. Команда соберется на "Минай Арене", где проведет первую тренировку в рамках подготовки к сезону-2023/24 УПЛ.

В период с 27 июня по 21 июля подопечные Владимира Шарана проведут по меньшей мере 7 спаррингов.

2 июля. "Минай" - "Металлист"

5 июля. "Днепр-1" - "Минай"

9 июля. "Хуст" - "Минай"

13 июля. "Минай" - "Рух"

16 июля. "Кривбасс" - "Минай"

20 июля. "Минай" - "Севлюш"

21 июля. "Минай" - "Металлист"

Напомним, по итогам минувшего сезона "Минай" занял 10-е место в турнирной таблице УПЛ.