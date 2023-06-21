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Минай определился со спарринг-партнерами на тренировочных сборах

Премьер-лига
(3 голосов)

Клубы УПЛ, Первой лиги и аматорская команда

Минай определился со спарринг-партнерами на тренировочных сборах

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Минай" выйдет из отпуска во вторник, 27 июня. Команда соберется на "Минай Арене", где проведет первую тренировку в рамках подготовки к сезону-2023/24 УПЛ.

В период с 27 июня по 21 июля подопечные Владимира Шарана проведут по меньшей мере 7 спаррингов.

  • 2 июля. "Минай" - "Металлист"
  • 5 июля. "Днепр-1" - "Минай"
  • 9 июля. "Хуст" - "Минай"
  • 13 июля. "Минай" - "Рух"
  • 16 июля. "Кривбасс" - "Минай"
  • 20 июля. "Минай" - "Севлюш"
  • 21 июля. "Минай" - "Металлист"

Напомним, по итогам минувшего сезона "Минай" занял 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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