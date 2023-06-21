Агент Трубина: Для продолжения карьеры мы рассматриваем топ-5 чемпионатов в Европе

Агент голкипера " Шахтера " и сборной Украины Анатолия Трубина Юрий Данченко в комментарии итальянским СМИ рассказал о возможных трансферных инициативах игрока в летнее межсезонье.

"Для продолжения карьеры Трубина мы рассматриваем топ-5 чемпионатов в Европе, "Интер" и "Удинезе" в том числе. Естественно, чемпионат Италии высокого уровня и нам он интересен. У Анатолия есть цель поиграть в топ-лигах, и он уже абсолютно к этому готов", - заявил Данченко.

Напомним, что Рранее сообщалось, что интерес к Трубину проявляет португальская "Бенфика".

В прошедшем сезоне 21-летний Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.