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Агент Трубина: Для продолжения карьеры мы рассматриваем топ-5 чемпионатов в Европе
А как же Бенфика?
Фото: shakhtar.com
Агент голкипера "
"Для продолжения карьеры Трубина мы рассматриваем топ-5 чемпионатов в Европе, "Интер" и "Удинезе" в том числе. Естественно, чемпионат Италии высокого уровня и нам он интересен. У Анатолия есть цель поиграть в топ-лигах, и он уже абсолютно к этому готов", - заявил Данченко.
Напомним, что Рранее сообщалось, что интерес к Трубину проявляет португальская "Бенфика".
В прошедшем сезоне 21-летний Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
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