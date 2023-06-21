  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент Трубина: Для продолжения карьеры мы рассматриваем топ-5 чемпионатов в Европе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Трубина: Для продолжения карьеры мы рассматриваем топ-5 чемпионатов в Европе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

А как же Бенфика?

Агент Трубина: Для продолжения карьеры мы рассматриваем топ-5 чемпионатов в Европе

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Агент голкипера "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина Юрий Данченко в комментарии итальянским СМИ рассказал о возможных трансферных инициативах игрока в летнее межсезонье.

"Для продолжения карьеры Трубина мы рассматриваем топ-5 чемпионатов в Европе, "Интер" и "Удинезе" в том числе. Естественно, чемпионат Италии высокого уровня и нам он интересен. У Анатолия есть цель поиграть в топ-лигах, и он уже абсолютно к этому готов", - заявил Данченко.

Напомним, что Рранее сообщалось, что интерес к Трубину проявляет португальская "Бенфика".

В прошедшем сезоне 21-летний Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Transfermarkt: Трубин - самый дорогой игрок УПЛ. Матвиенко и Довбик - в топ-3
yellow-arrow
Педриньо остается в аренде в Бразилии
yellow-arrow
Минай определился со спарринг-партнерами на тренировочных сборах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FC Inter News

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде