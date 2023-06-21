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Цыганык: Ярмоленко близок к возвращению в Динамо. Других серьезных подписаний не будет
Переговоры по контракту на завершающей стадии
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"Я уже говорил, что были переговоры, была согласована общая позиция по Ярмоленко. Думаю, скоро все узнаем. Даю большой процент, что Ярмоленко вернется в "Динамо". И он нужен этой команде.
В остальном трансферная политика серьезных трат не предусматривает. Нет денег, а в Лиге конференций понятно, что много не получить. Надеюсь, нынешний состав уже будет конкурентным для Лиги конференций. И серьезных приобретений не будет", — сказал Цыганык.
Ранее Ярмоленко пообещал, что объявит о своей новой команде вскоре после матчей отбора Евро-2024.
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