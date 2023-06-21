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Колос вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону

Премьер-лига
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Ковалевцы сборы проведут в Украине

Колос вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону

koloskovalivka.com

Новина українською

Ковалевский "Колос" на своей базе начал тренировки в рамках подготовки к новому сезону УПЛ.

После двухдневного медицинского обследования футболистов вся команда собралась на собственной базе в Ковалевке, где проведет подготовку к сезону 2023/2024.

В этот период у "Колоса" запланировано несколько контрольных матчей с представителями Первой лиги и УПЛ.

Напомним, что новый сезон 2023/24 УПЛ планируется начать в конце июля.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос

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