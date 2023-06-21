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Колос вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону
Ковалевцы сборы проведут в Украине
koloskovalivka.com
Ковалевский "
После двухдневного медицинского обследования футболистов вся команда собралась на собственной базе в Ковалевке, где проведет подготовку к сезону 2023/2024.
В этот период у "Колоса" запланировано несколько контрольных матчей с представителями Первой лиги и УПЛ.
Напомним, что новый сезон 2023/24 УПЛ планируется начать в конце июля.
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Источник:Колос
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