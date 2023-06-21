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Четыре арендованных игрока Колоса покинули клуб. Лысенко и Новак завершили карьеру

Премьер-лига
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Перестановки в составе Колоса

Четыре арендованных игрока Колоса покинули клуб. Лысенко и Новак завершили карьеру

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Ковалевский "Колос" официально объявил об уходе ряда арендованных игроков.

Речь идет об арендованных футболистах "Динамо" Кирилле Попове, Никите Кравченко, Евгении Исаенко и Евгении Смирном.

Также клуб сообщил о завершении карьеры нападающего команды Владимира Лысенко и защитника Евгения Новака.

Новак будет работать помощником главного тренера команды Ярослава Вишняка, а Лысенко вступит в должность в структуре скаутинга клуба.

Напомним, что Кравченко, присоединившийся к "Колосу" зимой, за это время провел 13 матчей. На счету Смирного 18 игр, а у Исаенко на одну больше. Попов отдал 1 ассист в 24 матчах.

Новак присоединился к "Колосу" в 2020 году, приведя за это время 45 матчей, в которых он отличился трижды.

На счету Лысенко 27 голов и 6 ассистов в 141 матче за клуб, к которому нападающий присоединился в 2017 году.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
http://koloskovalivka.com

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