Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четыре арендованных игрока Колоса покинули клуб. Лысенко и Новак завершили карьеру
Перестановки в составе Колоса
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Ковалевский "
Речь идет об арендованных футболистах "Динамо" Кирилле Попове, Никите Кравченко, Евгении Исаенко и Евгении Смирном.
Также клуб сообщил о завершении карьеры нападающего команды Владимира Лысенко и защитника Евгения Новака.
Новак будет работать помощником главного тренера команды Ярослава Вишняка, а Лысенко вступит в должность в структуре скаутинга клуба.
Напомним, что Кравченко, присоединившийся к "Колосу" зимой, за это время провел 13 матчей. На счету Смирного 18 игр, а у Исаенко на одну больше. Попов отдал 1 ассист в 24 матчах.
Новак присоединился к "Колосу" в 2020 году, приведя за это время 45 матчей, в которых он отличился трижды.
На счету Лысенко 27 голов и 6 ассистов в 141 матче за клуб, к которому нападающий присоединился в 2017 году.
Популярное сейчас
- Пять клубов исключены из ПФЛ. Львов не заявился на Первую лигу
- Адвокат Маси Найем: На наших глазах разворачивается очередной этап борьбы за кресло президента УАФ
- Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части
- "Чувствую, что это опасно", - директор академии Шахтера покинет клуб, потому что не хочет возвращаться в Украину
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО