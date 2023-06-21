Источник: Буяльский отказался пойти на сокращение зарплаты в Динамо

Хавбек " Динамо " Виталий Буяльский на данный момент не планирует подписывать новый контракт с клубом, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Клуб хочет сократить зарплатную ведомость, Игорь Суркис предложил самым высокооплачиваемым футболистам снизить зарплату, а в случае несогласия киевляне могут продать игроков.

Буяльский не пошел на встречу президенту столичного гранда в его просьбе. От остальных лидеров ждут ответов.

Полузащитник провел в нынешнем сезоне в составе "Динамо" во всех турнирах 39 матчей, забил 13 голов и отдал десять результативных передач. Контракт 30-летнего игрока с клубом действителен до 30 июня 2025 года.