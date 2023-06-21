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Источник: Буяльский отказался пойти на сокращение зарплаты в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб пытается урезать расходы

Источник: Буяльский отказался пойти на сокращение зарплаты в Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский на данный момент не планирует подписывать новый контракт с клубом, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Клуб хочет сократить зарплатную ведомость, Игорь Суркис предложил самым высокооплачиваемым футболистам снизить зарплату, а в случае несогласия киевляне могут продать игроков.

Буяльский не пошел на встречу президенту столичного гранда в его просьбе. От остальных лидеров ждут ответов.

Полузащитник провел в нынешнем сезоне в составе "Динамо" во всех турнирах 39 матчей, забил 13 голов и отдал десять результативных передач. Контракт 30-летнего игрока с клубом действителен до 30 июня 2025 года.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
21.06.2023 в 23:44
Бурбас це вивідав від гравця чи від Суркіса?
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