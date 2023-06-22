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Вне конкуренции. Кривбасс определил лучшего игрока сезона-2022/23
Болельщики сделали свой выбор
Фото: fckryvbas.com
"Кривбасс" определил лучшего игрока сезона-2022/23 путем голосования в социальных сетях.
Победителем стал боснийский полузащитник Рифет Капич. За него проголосовали 53% респондентов. Ему удалось опередить Андрея Клищука (13%), Ивана Дибанго (7%), Романа Дебелко (6%) и Максима Задераку (6%).
В прошлом сезоне 27-летний Капич провел 23 матча за криворожан, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Участие в опросе приняли почти 750 болельщиков.
Отметим, что Рифет был признан лучшим игроком "Кривбасса" по итогам второго круга чемпионата Украины.
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