Сергей Лавриненко: Работаю с Wyscout, конкуренты Вереса на рынке - клубы уровня Миная и Оболони

Тайм-аут в тренерской работе Сергея Лавриненко длился ровно семь месяцев. После того, как 13 ноября прошлого года стало известно об его отставке с поста рулевого петровского "Ингульца", у него было достаточно времени для того, чтобы перевести дыхание и понаблюдать за футболом извне. Но когда поступило предложение возглавить ровенский "Верес", 48-летний специалист долго не раздумывал - согласился.

- Успели насладиться отдыхом во время вынужденного тайм-аута? – интересуюсь у Лавриненко.

– Отдохнул достаточно. Есть немало сил, хороших эмоций. Я уже соскучился по тренерской работе и по футбольному адреналину, чего в повседневной жизни явно не хватает. Поэтому очень хочется приступить к активной профессиональной деятельности, увидеть футболистов и весь коллектив. Да, пауза у меня была достаточной для того, чтобы отдохнуть и переосмыслить много определенных вещей. Думаю, самое время приступить к работе.

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СУДЬБОНОСНОЕ ЗНАКОМСТВО ЗА ЧАШКОЙ КОФЕ

- При каких обстоятельствах получили приглашения из Ровно?

– Я читал публикации в интернете и знал, что основным кандидатом на роль главного тренера "Вереса" является Остап Маркевич. Писалось даже, что вроде бы на 99 процентов вопрос по нем решен. К тому же один из помощников президента клуба мне позвонил и подтвердил эту информацию. Вместе с тем в списке возможных кандидатов была и моя фамилия. Значилась она третьей по счету, пятой или десятой – не знаю. Однако случилось так, что во время моего пребывания в Киеве, где в Центре лицензирования тренеров у меня была возможность читать лекции, мне позвонил один из руководителей ровенского клуба и предложил встретиться. Он сказал: "Если даже и не придется сотрудничать, то давайте хотя бы познакомимся". Освободившись после лекций, в послеобеденное время я отправился на встречу. На ней был президент "Вереса" Иван Надеин и один из представителей клуба. Это не было собеседование – просто пообщались в столице за чашкой кофе. А через два дня появилась информация, что по каким-то причинам контракт с Остапом Маркевичем не будет подписан. Об этом я тоже узнал из интернета, ведь прямой связи с клубом не было. Но когда "Верес" сыграл первый матч плей-офф с запорожским "Металлургом", поступил звонок от ровенского клуба о возможном сотрудничестве. Но никаких действий к ответному матчу решили не предпринимать, ведь стоило знать, какой будет дальнейшая судьба команды - будет ли она в первой лиге или останется в УПЛ, и какое решение будет относительно его рулевого - Юрия Вирта. Так оно и произошло: когда закончилась ответная игра с "Металлургом" (в ней "Верес" победил 6:1, отстояв право играть в элите - прим. В.К.), буквально через час мне позвонили из клуба и сообщили, что судьба Юрия Николаевича определилась и выразила желание, чтобы я приехал на следующий день в Ровно для конкретного общения. Там должен был состояться наблюдательный совет, на котором должно было принято решение по моей кандидатуре. Я приехал – и на этом заседании был утвержден в роли главного тренера "Вереса".

- Колебания по поводу решения стать у руля "Вереса" были?

- Я думаю, что в тренерской работе каждый должен считаться с определенными рисками, и это вполне естественно. В данном случае колебаний у меня не было, ведь я вижу, что "Верес" – команда с опытом. В последнее время этап деятельности ровенского клуба достаточно новый, эмоциональный. В нем много публичности, много картинок на телевидении. Я понимаю, насколько для меня ответственен шаг принять бразды управления командой. Ведь Юрий Николаевич за четыре года провел очень хорошую и плодотворную работу, выведя "Верес" сначала из второй лиги в первую, а затем из первой в Премьер-лигу. Да и в УПЛ у команды были довольно неплохие результаты. Поэтому я осознаю, что мне не избежать постоянного сравнения с предшественником. Но это жизнь, и я понимаю, что у каждой команды есть такая история. Не бывает тренера, работающего вечно. Кто-то из тренеров рано или поздно все равно пришел бы в "Вереске" на смену. Возможно, нынешний период был не столь хорош для этого, но так решило руководство клуба - и это решение нужно принять.

В НОВУЮ ИСТОРИЮ – С СОБСТВЕННЫМИ ИДЕЯМИ

– Какие факторы стали для вас главными в принятии решения?

- Прежде всего имело значение, что "Верес" - команда Премьер-лиги. Она входит в элиту украинского футбола и постоянно прогрессирует. В Ровно для клуба строится база, стадион. Да, возможно, есть какие-то рабочие моменты, которые еще нуждаются в воплощении в жизнь. Обо всем этом руководство клуба знает, и есть план реализации. Я верю в то, что у "Вереса" большое будущее. Уверен, для развития клуба и подготовки молодых игроков будет сделано все возможное. Нужно только время. Вершиной же клубной пирамиды является главная команда, представляющая Ровно в Премьер-лиге.

- Кто войдет в ваш тренерский штаб?

– Об этом смогу сказать только через неделю.

– Насколько были знакомы с игрой ровенской команды?

– Я уже не первый год в футболе, поэтому многих игроков знаю лично, а с несколькими из них работал. Да и не только игроков, но и тренеров "Вереса" знаю. У меня сложились хорошие отношения с каждым из них – и с Юрием Виртом, и с Александром Зотовым, и с Николаем Лапко, и с тренером вратарей Дмитрием Бабенко. Думаю, что у них на меня не может быть никакой обиды, ведь они понимают, что не я сам себя назначил главным тренером. Такова она, тренерская судьба. Скажем, завтра тренерский штаб Юрия Николаевича примет ту или иную команду – и они тоже будут чувствовать то же, что и я сейчас. Искренне желаю им долго не отдыхать, найти клуб, с которым они также пройдут хороший путь и добьются успехов. А что касается осведомленности в игре ровенской команды, то, когда был без работы, смотрел много матчей УПЛ. Внимательно следил не только за "Вересом", но и за игрой других команд. Возможности 99 процентов футболистов мне знакомы, так что ничего нового я для себя не открою.

- Со своим коллегой Юрием Виртом, которого сменили на посту главного тренера "Вереса", относительно тех или иных особенностей игры и состава команды общались?

– Нет, пока не общался, однако не исключаю этого. Думаю, сейчас Юрию Николаевичу нужна небольшая пауза, ведь слишком много эмоций было потрачено как в последних играх, так и в последнее время в целом. Пусть все эти эмоции схлынут - тогда, может быть, и пообщаемся в спокойной обстановке. Если же говорить вообще, то каждый приходящий в команду тренер имеет собственные идеи, наработки и цели. Я очень хочу, чтобы "Верес" одерживал много побед. У Юрия Вирта была хорошая история на протяжении четырех лет, у меня начинается другая история. Надеюсь, она будет продуктивной.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ НОВИЧКОВ

– С чего начали работу на новом месте?

- Прежде всего, с анализа качеств оставшихся футболистов и тех, кого мы можем пригласить. Усилия сейчас направлены на селекционную работу. Очень много времени уделяю ознакомлению с информацией в Wyscout и рассматриваю предложения о возможных кандидатах. Из большого потока предлагаемых футболистов нужно выбрать тех, которые подойдут нам как по профессиональным, так и человеческим качествам. И самое главное - которые будут отвечать тем средствам, которые есть в бюджете клуба. Мы не можем позволить себе пригласить футболиста топ-уровня с такой же топ-зарплатой. Поэтому отталкиваемся от тех финансовых возможностей, которые у нас есть – соответственно таких игроков и выбираем. Второе, над чем сейчас тоже приходится работать, так это планирование тренировочных сборов. Как их провести, сколько наметить спаррингов и как эффективно продумать логистику между ними - все эти рабочие нюансы тоже требуют решения.

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- В комплектовании состава будете отдавать предпочтение бывшим подопечным?

- Мы понимаем, какие у нас возможности, поэтому посягать на игроков "Шахтера", "Динамо" или "Днепра-1", понятное дело, не можем. Как я уже говорил выше, у "Вереса" есть определенный бюджет, с которым в компании с представителями таких же возможностей - скажем, "Минаем" или "Оболонью" будем бороться за футболистов, которые есть в этой ценовой категории. Да, мы можем мечтать, скажем, о Довбике, однако понимаем, что на данном этапе он точно не будет играть в "Вересе". Возможно, я кого-то и приглашу из "Ингульца", однако это не будет большое количество – один или два игрока (мы уже сообщали, что ими могут стать полузащитники Александр Кучеренко и Владислав Клименко – прим. ред.). Вообще у клубов сейчас большая конкуренция за футболистов, ведь достаточно квалифицированных не так уж много. Поэтому обращаем внимание и на первую лигу, где практически все игроки на контрактах. Нужно найти кандидата, чтобы он был не только свободным агентом и хотел перейти в ровенскую команду, но и чтобы его характеристика отвечала нашим критериям и финансовым возможностям. Как видите, на пути от приглашения к подписанию контракта с футболистом очень много составляющих.

МОЩНАЯ СИЛА ДЛЯ "ВЕРЕСА"

- Возможность привлечения в команду иностранных игроков не будете исключать?

- Нет, не исключаю. Однако есть риски, что приглашенные футболисты могут не приехать. А если говорить о тех, кто приедет, то мы совсем не знаем их реакции на ситуацию в нашей стране. Да, клуб может заключить контракт с иностранцем и тренерский штаб будет на него рассчитывать. Но никто не может предположить, что именно будет делать легионер, когда начнет раздаваться сирена воздушной тревоги или, не дай Бог, произойдет прилет вражеской ракеты. Не соберет ли он чемоданы и не уедет из страны? Именно поэтому, по-моему, во многих командах и наблюдается отсутствие иностранных футболистов, которые из-за войны боятся в Украину приезжать.

- Есть ли список футболистов, которые покинут "Верес" этим летом?

- У трех футболистов - Николая Квасного, Александра Маткобожика и Александра Лебеденко истекли контракты. Не останется в команде и Владислав Тишининов. Поэтому позиции названных игроков стали вакантными и предполагают приглашения других исполнителей. В ближайшие дни все должно окончательно определиться.

- С ровенскими болельщиками уже успели познакомиться?

– В день моего пребывания в Ровно было общение с представителем фанатского движения, который предложил встретиться, когда команда вернется из отпуска. Я сказал, что готов, и мы сделаем это с удовольствием. Ведь понимаю, что футбол без болельщиков – это не футбол. А болельщики в Ровно достаточно мощная сила, которая будет постоянно подгонять команду в стремлении быть лучше и сильнее. Поэтому очень хорошо, что в городе такое фанатское движение. Оно поддерживает наш клуб, а клуб, в свою очередь, поддерживает болельщиков.

– Что поразило вас в Ровно больше всего?

– Конечно же, болельщики. Хотя у меня еще не было возможности ощутить то давление и поддержку, которая есть на трибунах стадиона с их стороны. Все это я видел во время трансляций матчей и из интернета. Если брать вообще, то в Ровно поразило внимание к футболу. Пройдя по городу, увидел многих людей, одетых в экипировку "Вереса". Они носят клубные кепки, футболки и значки – и мне это очень понравилось. Данный факт говорит о том, что люди переживают и искренне болеют за "Верес". Это не может не радовать. В свою очередь я готов сделать все для того, чтобы ровенская команда радовала своих многочисленных поклонников. Для этого у меня есть силы, знание и опыт. Хочу вместе с "Вересом" добиться хороших результатов и завоевать любовь болельщиков.