"Я не крепостной, мне не нужен такой футбол". Хлань - о деталях конфликта с Зарей

Полузащитник "Зари" Максим Хлань рассказал о нынешней ситуации со своим контрактом в луганском клубе.

– На каком этапе сейчас ваши переговоры с клубом?

– Переговоры закончены. Я предложил "Заре" компромиссный вариант прекращения взаимоотношений, по которому клуб мог бы получить компенсацию за мою подготовку от нового клуба и еще и не платить мне компенсацию за нарушение моих прав. Клуб отказался от переговоров и взамен потребовал от меня уплатить компенсацию за расторжение контракта.

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– Какую сумму от вас требуют?

– Сумма довольно большая, она была прописана в контракте с "Зарей". Мне прислали требование о ее уплате в письме за подписью Станислава Оганова, который не работал в клубе с прошлого года. В любом случае я уверен, что правда на моей стороне и компенсацию должен получить именно я.

– Почему вы так считаете?

– "Заря" грубо нарушала мои права.

– В чем заключается нарушение? Что вас перевели в молодежную команду?

– Не только. Меня полностью лишили нормального тренировочного процесса и игровой практики. Заставляли таким образом продлить контракт с клубом еще на 5 лет. Когда я не покорился, в отношении меня начали применять психологическое воздействие, отделили от командных процессов, начали насмехаться.

Последней каплей стало то, что меня самого оставили на тренировочной базе, когда все команды поехали на последний тур в Ужгород. Я три дня тренировался в одиночестве, выполняя свой контракт. А потом понял, что я не крепостной и мне не нужен такой футбол.

Тем более, что накануне выезда директору клуба Игорь Гузь сообщил мне, что если я в ближайшее время не подпишу контракт на 5 лет, то вообще не буду тренироваться ни с одной из команд, а просто наматывать круги до конца контракта (до декабря 2023). Какой смысл мне терпеть такие издевательства?

– Поэтому вы решили разорвать контракт?

– Прежде чем решиться на такой шаг, я обратился за консультацией к адвокату, который четко все мне расписал и объяснил. Если клуб таким образом заставляет игрока продлить контракт, то игрок имеет право вообще расторгнуть контракт и требовать от клуба уплату компенсации.

Кстати, история с Балули и Лиллем это подтверждает. Футболисты - не крепостные и могут себя защищать. Это же не первый случай, когда именно "Заря" так относится к футболистам.

– Что дальше, какие Ваши планы?

– Чувствую себя свободным, пока на отдыхе. Уже поступает много предложений от агентов и клубов. Надо все тщательно взвешивать, - рассказал Хлань.