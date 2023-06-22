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Ван Леувен не вернулся в расположение Зари после отпуска - Источник
Тренер, вероятно, покинул луганский клуб
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Футболисты "Зари" вышли из отпуска без главного тренера, сообщает ТаТоТаке.
В четверг, 22 июня, игроки прошли плановый медосмотр перед началом подготовки к началу нового сезона. По информации источника, к коллективу не присоединился наставник луганчан Патрик ван Леувен. Отмечается, что вопрос об уходе нидерландца, а также его помощника Раймонда Атевелда полностью решен.
На первых тренировках обязанности главного тренера будет исполнять Александр Чижов.
Кроме того, сообщается что в команде присутствуют Евгений Шахов и Максим Имереков, которых активно связывают с переходом в "Полесье" и "Колос" соответственно.
Напомним, Патрик ван Леувен считается главным кандидатом на должность главного тренера "Шахтера" в случае возможно увольнения Игора Йовичевич.
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