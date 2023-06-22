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Билоног: Луческу в Шахтере к себе вообще не подпускал украинцев
Хавбек вспомнил свой период в Шахтере
фото из свободных источников
Воспитанник "
"У меня оставался год до завершения контракта с "Шахтером", и мне стали предлагать новое соглашение. Генеральный директор клуба Сергей Палкин в разных интервью говорил, что всем воспитанникам давали шанс. На самом деле особых шансов ни у кого не было. Особенно в передней линии.
Сразу решил, что подписывать новый контракт не буду, но прямо говорить не стал. Я не первый, я не последний, кто бегал по кругу. Ко мне постоянно подходили: "Ну что ты? Ну что ты решил?". Я отвечал: "Пока думаю".
После зимнего отпуска уже задали вопрос жестко. Тогда я сказал, что оставаться не собираюсь. Меня отправили бегать по кругу. Это продолжалось с февраля по май.
У Луческу ни с кем не было особого общения. Он к себе вообще не подпускал украинцев. Все об этом знают. Мне, возможно, кто-то и не поверит, потому что я не был игроком первой команды.
Но есть 500 интервью украинских футболистов, которые там были. Те же Артем Федецкий, Вася Кобин… Какого-либо человеческого общения не было.
Я должен был сразу после "Шахтера" оказаться в "Днепре", который тогда только отыграл финал Лиги Европы. Тренировался уже с первой командой и должен был подписывать контракт.
Однако руководство "Шахтера" сильно повлияло на то, чтобы этого не произошло. Насколько я знаю, было какое-то общение между менеджерами клубов и "Днеп"р не пошел на то, чтобы подписать меня", – сказал Билоног.
Напомним, что 28-летний Билоног в августе 2015 года перешел из "Шахтера" в российский "Урал" в статусе свободного агента. Сейчас Дмитрий защищает цвета клуба второго польского дивизиона "Хробры".
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