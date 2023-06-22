Фариоли не будет в Шахтере. Семья тренера отказалась переезжать в Украину

Итальянского тренера Франческо Фариоли не будет в " Шахтере ". Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Хотя условия контракта были фактически согласованы сторонами, но семья тренера отказалась переезжать в Украину.

Таким образом, источник делает вывод, что "горняков" примет Патрик Ван Леувеном.

34-летний Фариоли находится без работы с февраля, когда покинул турецкий "Аланьяспор". Он также работал в "Беневенто" и "Сассуоло" в штабе бывшего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Официально об отставке Игора Йовичевича еще не сообщалось.