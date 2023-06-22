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Фариоли не будет в Шахтере. Семья тренера отказалась переезжать в Украину

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Остается Патрик Ван Леувен

Фариоли не будет в Шахтере. Семья тренера отказалась переезжать в Украину

фото из свободных источников

Новина українською

Итальянского тренера Франческо Фариоли не будет в "Шахтере". Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Хотя условия контракта были фактически согласованы сторонами, но семья тренера отказалась переезжать в Украину.

Таким образом, источник делает вывод, что "горняков" примет Патрик Ван Леувеном.

34-летний Фариоли находится без работы с февраля, когда покинул турецкий "Аланьяспор". Он также работал в "Беневенто" и "Сассуоло" в штабе бывшего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Официально об отставке Игора Йовичевича еще не сообщалось.

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В статье: Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен Франческо Фариоли
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
22.06.2023 в 19:56
Ігора лешайте покидьки
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avatar
scorpius (Ck)
22.06.2023 в 19:40
Вот и ладушки
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0
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