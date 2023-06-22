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Фариоли не будет в Шахтере. Семья тренера отказалась переезжать в Украину
Остается Патрик Ван Леувен
фото из свободных источников
Итальянского тренера Франческо Фариоли не будет в "
Хотя условия контракта были фактически согласованы сторонами, но семья тренера отказалась переезжать в Украину.
Таким образом, источник делает вывод, что "горняков" примет Патрик Ван Леувеном.
34-летний Фариоли находится без работы с февраля, когда покинул турецкий "Аланьяспор". Он также работал в "Беневенто" и "Сассуоло" в штабе бывшего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
Официально об отставке Игора Йовичевича еще не сообщалось.
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