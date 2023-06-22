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Турецкий Трабзонспор заинтересовался Кащуком

Премьер-лига
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Главный тренер турецкой команды Ненад Бьелица лично наблюдал за игроком на матче молодежного Евро

Турецкий Трабзонспор заинтересовался Кащуком

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" заинтересовался 22-летним хавбеком "Шахтера" Алексеем Кащуком, который прошедший сезон на правах аренды отыграл за азербайджанский "Сабах".

Как сообщает Fotospor, за футболистом лично наблюдал хорватский тренер "Трабзонспора" Ненад Бьелица, который находился на поединке молодежных сборных Украины и Хорватии на Евро-2023.

Сборная Украины U-21 победила ровесников из Хорватии со счетом 2:0, а Кащук отличился в матче забитым мячом и ассистом на Сикана.

Пока неизвестно, сделает ли "Трабзонспор" конкретное предложение "Шахтеру" по Кащуку, но ранее турецкий клуб не смог согласовать переход 30-летнего хорвата Мислава Оршича, за которого "Саутгемптон" хотел 4 миллиона евро, а потому турки крайне заинтересованы в поиске и подписании альтернативной кандидатуры.

Кащук в сезоне-2022/23 провел 31 матч за "Сабах", забив 16 голов и отдав 9 ассистов.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Алексей Кащук
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Источник:
fotospor

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