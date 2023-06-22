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Турецкий Трабзонспор заинтересовался Кащуком
Главный тренер турецкой команды Ненад Бьелица лично наблюдал за игроком на матче молодежного Евро
Турецкий "Трабзонспор" заинтересовался 22-летним хавбеком "
Как сообщает Fotospor, за футболистом лично наблюдал хорватский тренер "Трабзонспора" Ненад Бьелица, который находился на поединке молодежных сборных Украины и Хорватии на Евро-2023.
Сборная Украины U-21 победила ровесников из Хорватии со счетом 2:0, а Кащук отличился в матче забитым мячом и ассистом на Сикана.
Пока неизвестно, сделает ли "Трабзонспор" конкретное предложение "Шахтеру" по Кащуку, но ранее турецкий клуб не смог согласовать переход 30-летнего хорвата Мислава Оршича, за которого "Саутгемптон" хотел 4 миллиона евро, а потому турки крайне заинтересованы в поиске и подписании альтернативной кандидатуры.
Кащук в сезоне-2022/23 провел 31 матч за "Сабах", забив 16 голов и отдав 9 ассистов.
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