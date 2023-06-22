Кипрский Аполлон хочет арендовать у Шахтера Гочолеишвили

Кипрский "Аполлон" заинтересовался правым защитником донецкого " Шахтера " и сборной Грузии Георги Гочолеишвили.

Сообщается, что полноценно подписать игрока киприотам будет непросто, однако клуб попробует арендовать защитника.

Гочолеишвили перешел в "Шахтер" в январе нынешнего года из "Сабуртало" за 1 миллион евро. Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца 2027 года.

В минувшем сезоне грузин в составе "горняков" провел 13 матчей и отличился 1 забитым мячом.