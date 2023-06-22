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Кипрский Аполлон хочет арендовать у Шахтера Гочолеишвили

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Грузин пришел в Шахтер этой зимой

Кипрский Аполлон хочет арендовать у Шахтера Гочолеишвили

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Кипрский "Аполлон" заинтересовался правым защитником донецкого "Шахтера" и сборной Грузии Георги Гочолеишвили.

Сообщается, что полноценно подписать игрока киприотам будет непросто, однако клуб попробует арендовать защитника.

Гочолеишвили перешел в "Шахтер" в январе нынешнего года из "Сабуртало" за 1 миллион евро. Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца 2027 года.

В минувшем сезоне грузин в составе "горняков" провел 13 матчей и отличился 1 забитым мячом.

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В статье: Шахтер (Донецк) Аполлон (Лимассол) Георгий Гочолейшвили
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Источник:
kerkida.net

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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
22.06.2023 в 22:16
Зачем это Шахтеру?
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