Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кипрский Аполлон хочет арендовать у Шахтера Гочолеишвили
Грузин пришел в Шахтер этой зимой
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Кипрский "Аполлон" заинтересовался правым защитником донецкого "
Сообщается, что полноценно подписать игрока киприотам будет непросто, однако клуб попробует арендовать защитника.
Гочолеишвили перешел в "Шахтер" в январе нынешнего года из "Сабуртало" за 1 миллион евро. Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца 2027 года.
В минувшем сезоне грузин в составе "горняков" провел 13 матчей и отличился 1 забитым мячом.
Популярное сейчас
- Ван Леувен не вернулся в расположение Зари после отпуска - Источник
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Мудрика и Забарного включили в список спортсменов, не вернувшихся из-за границы
- Вице-чемпион Португалии хочет купить Довбика, - СМИ
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО