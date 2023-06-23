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Мустафаев покинул Александрию. У игрока есть предложения из Азербайджана и Бельгии
Воспитанник клуба покинул Александрию
Фото: ФК Александрия
Полузащитник Эмиль Мустафаев покинул "
У игрока истек контракт с клубом.
По информации Sport Arena, 21-летним игроком интересуются ведущие клубы Азербайджана и один клуб из Бельгии.
Мустафаев – воспитанник "Александрии". В составе основной команды дебютировал в мае 2021 года. В чемпионате УПЛ сыграл 24 матча и забил 2 гола . Еще 2 игры сыграл в Кубке Украины, где отличился 2-мя голами.
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Источник:ФК Александрия
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