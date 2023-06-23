Мустафаев покинул Александрию. У игрока есть предложения из Азербайджана и Бельгии

Полузащитник Эмиль Мустафаев покинул " Александрию ", сообщает пресс-служба клуба.

У игрока истек контракт с клубом.

По информации Sport Arena, 21-летним игроком интересуются ведущие клубы Азербайджана и один клуб из Бельгии.

Мустафаев – воспитанник "Александрии". В составе основной команды дебютировал в мае 2021 года. В чемпионате УПЛ сыграл 24 матча и забил 2 гола . Еще 2 игры сыграл в Кубке Украины, где отличился 2-мя голами.