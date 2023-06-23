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Мустафаев покинул Александрию. У игрока есть предложения из Азербайджана и Бельгии

Премьер-лига
(1 голосов)

Воспитанник клуба покинул Александрию

Мустафаев покинул Александрию. У игрока есть предложения из Азербайджана и Бельгии

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Полузащитник Эмиль Мустафаев покинул "Александрию", сообщает пресс-служба клуба.

У игрока истек контракт с клубом.

По информации Sport Arena, 21-летним игроком интересуются ведущие клубы Азербайджана и один клуб из Бельгии.

Мустафаев – воспитанник "Александрии". В составе основной команды дебютировал в мае 2021 года. В чемпионате УПЛ сыграл 24 матча и забил 2 гола . Еще 2 игры сыграл в Кубке Украины, где отличился 2-мя голами.

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Источник: Алефиренко, Гладкий и еще шесть игроков покинули Черноморец
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В статье: ФК Александрия Эмиль Мустафаев
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Источник:
ФК Александрия

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