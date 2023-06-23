Заря проведет товарищеские матчи в Польше - известны имена соперников

В ближайшее время "Заря" отправится на летние сборы в Польшу. Там команда пробудет большую часть июля, и проведет следующие совместные тренировки.

4-го июля соперником луганчан станет команда первого дивизиона Польши - "Ресовия" Жешув. По итогам прошлого сезона коллектив занял 14-е место среди 18-ти команд.

Следующей Оппонент - клуб элитного дивизиона Польши "Сталь" Мелец. Сезон 22/23 они закончили на 11-м месте в таблице, среди 18-ти клубов. Игра состоится 8-го июля.

11-го июля - клуб МФК "Земплин" (Михайловцы) Словакия, который в прошлом сезоне занял 10-е место среди 12-ти команд. Выступает команда в "Фортуна лига" (Премьер-лига).

17-го июля "черно-белые" сыграют с командой первого польского дивизиона - "Гурник" Ленчна. В кампании-2022/23 клуб занял 12-е место среди 18-ти команд.

Последняя встреча в Польше состоится для "Зари" 22-го июля. Оппонент - команда из Словацкой "Фортуна лиги" под названием "Ружомберок". Они заняли итоговое 7-е место среди 12-ти клубов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Заря" вышла из отпуска без главного тренера. Вопрос об уходе Патрика ван Леувена полностью решен.